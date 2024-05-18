Nilüfer Belediyesi Görme Engelliler Spor Kulübü Erkekler Goalball 1. Ligi'nde lider - Son Dakika
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Nilüfer Belediyesi Görme Engelliler Spor Kulübü Erkekler Goalball 1. Ligi'nde lider

Nilüfer Belediyesi Görme Engelliler Spor Kulübü Erkekler Goalball 1. Ligi\'nde lider

Nilüfer Belediyesi Görme Engelliler Spor Kulübü (GESK), Erkekler Goalball 1. Ligi'nde oynadığı tüm maçları kazanarak lider oldu. En yakın rakibine 6 puan fark atan Nilüfer Belediyesi GESK, büyük bir başarı elde etti.

18.05.2024 16:43  Güncelleme: 16:45
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Nilüfer Belediyesi Görme Engelliler Spor Kulübü (GESK), Erkekler Goalball 1. Ligi'nde oynadığı tüm maçları kazandı. En yakın rakibine 6 puan fark atan Nilüfer Belediyesi GESK, ligi lider bitirdi.

Nilüfer Belediyesi Görme Engelliler Spor Kulübü, Aksaray'da gerçekleştirilen Erkekler Goalball 1. Lig müsabakalarında Nilüfer'i başarıyla temsil etti. Müsabakalarda başarılı oyun ve skor üstünlüğüyle oynayan Nilüfer Belediyesi GESK takımı, performansıyla dikkatleri topladı.

Onur Çakal, Ebubekir Sıddık Kara, Barış Tosun, Caner Keleş, Furkan Deymez, Hilmi Uslu ve Beyazıt Çağrı Yurdagül'den oluşan Nilüfer Belediyesi GESK takımı, tüm maçlarını galibiyetle tamamladı. Ali Genç ve İsmail Aydın'ın antrenörlüğünü yaptığı Nilüfer Belediyesi GESK, en yakın rakibine 6 puan fark atarak ligi lider bitirdi. Nilüfer Belediyesi GESK, performansıyla tüm otoritelerden tam not aldı.

Nilüfer Belediyesi'nin adını bu alanda da başarıyla duyurduklarını belirten Nilüfer Belediyesi GESK Antrenörü Ali Genç, desteklerinden dolayı Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir'e teşekkür etti. - BURSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Nilüfer Belediyesi Görme Engelliler Spor Kulübü Erkekler Goalball 1. Ligi'nde lider - Son Dakika

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SON DAKİKA: Nilüfer Belediyesi Görme Engelliler Spor Kulübü Erkekler Goalball 1. Ligi'nde lider - Son Dakika
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