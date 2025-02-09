Salon: Cengiz Göllü
Hakemler: Ozan Çagı Sarıkaya, Öznur Tosun
Nilüfer Belediyespor Eker: Nazlı Eda Kafkas, Milenkovic, Merve Çepni, Jana Kulan, Guerra, Bilge Paşa (Selin Adalı, Işıl Öz, Firdevs Kiremitçi)
Beşiktaş: Merve Tanıl, Rozanski, Beliz Başkır, Szczurowska, Saliha Şahin, Maglio (Gizem Güresen, Merve Nezir, Canzian, Derya Güç, Dilay Özdemir, Bengisu Aygun)
Setler: 25-22, 25-16, 25-16
Süre: 83 dakika (30, 26, 27)
Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi'nin 20. haftasında Nilüfer Belediyespor Eker, Beşiktaş'ı 3-0 mağlup etti.
Son Dakika › Spor › Nilüfer Belediyespor Beşiktaş'ı 3-0 Yendi - Son Dakika
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