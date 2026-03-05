Nilüfer Belediyespor, Beşiktaş'ı Deplasmanda Yendi

Hentbol Ardventure Erkekler Süper Lig'in 24. haftasında Nilüfer Belediyespor, deplasmanda Beşiktaş'ı 30-29 mağlup etti.
Süleyman Seba Spor Salonu'nda oynanan müsabakanın ilk yarısı 13-13 berabere tamamlandı.
Nilüfer Belediyespor, ikinci yarıda gösterdiği performansla salondan 30-29 üstün ayrıldı.
