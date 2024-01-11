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Nilüfer Belediyespor, CEV Challenge Cup'ta Romanya temsilcisini mağlup etti - Son Dakika
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Nilüfer Belediyespor, CEV Challenge Cup'ta Romanya temsilcisini mağlup etti

Nilüfer Belediyespor Kadın Voleybol Takımı, CEV Challenge Cup'ta Romanya temsilcisi SCM Lugoj'u deplasmanda 3-1 yenerek tur için avantajı ele geçirdi. Lucillle Gıcquel'in 27 sayıyla maçın en skorer oyuncusu olduğu maçta, Nilüfer Belediyespor'un diğer önemli oyuncuları Laura Künzler ve Deniz Uyanık da çift haneli rakamlara ulaştı. Tur atlayacak takımın belirleneceği rövanş maçı ise 18 Ocak 2024 tarihinde yapılacak.

Nilüfer Belediyespor, CEV Challenge Cup\'ta Romanya temsilcisini mağlup etti
11.01.2024 - 14:20,
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Türkiye'yi CEV Challenge Cup'ta temsil eden Nilüfer Belediyespor Kadın Voleybol Takımı son 4 turunun ilk maçında Romanya temsilcisi SCM Lugoj'u deplasmanda 3-1 yenerek, tur için avantajı ele geçirdi.

Nilüfer Belediyespor Kadın Voleybol Takımı, CEV Challenge Cup'ta i.K. Ghermanescu Spor Salonu'nda SCM Lugoj takımına konuk oldu. İlk üç seti büyük çekişme içinde gecen maçta mavi yeşil beyazlılar 26-24, 22-25, 27-25, 25-15'lik set sonuçları ile rakibini deplasmanda 3-1 mağlup etmeyi başardı.

Nilüfer Belediyespor'un Fransız yıldızı Lucillle Gıcquel takımına kazandırdığı 27 sayı ile maçın en skorer oyuncusu oldu. Mavi yeşil beyazlılarda ise Laura Künzler 21, Deniz Uyanık'ta 15 sayı üreterek çift haneli rakamlara ulaştılar ve galibiyette önemli pay sahibi oldu.

Tur atlayan takımın belirleneceği karşılaşmanın rövanşı 18 Ocak 2024 tarihinde Cengiz Göllü Voleybol Salonu'nda yapılacak maçın ardından belli olacak. Nilüfer 'in sultanları, 2 set almaları halinde tur atlayacak ve adını son 4 takım arasına yazdıracak. - BURSA

Kaynak: İHA
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