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Nilüfer Belediyespor, CSM Lugoj'u deplasmanda yendi - Son Dakika
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Nilüfer Belediyespor, CSM Lugoj'u deplasmanda yendi

Voleybol Kadınlar CEV Challenge Kupası çeyrek final ilk maçında Nilüfer Belediyespor, Romanya temsilcisi CSM Lugoj'u 3-1 mağlup etti. Nilüfer Belediyespor, 26-24, 22-25, 27-25 ve 25-15'lik setlerle galip geldi. Rövanş maçı ise 18 Ocak'ta Bursa'da oynanacak.

Nilüfer Belediyespor, CSM Lugoj\'u deplasmanda yendi
10.01.2024 - 21:55,  Güncelleme: 21:55
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Voleybol Kadınlar CEV Challenge Kupası çeyrek final ilk maçında Nilüfer Belediyespor, deplasmanda Romanya temsilcisi CSM Lugoj'u 3-1 yendi.

Ghermanescu Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmada Nilüfer Belediyespor, 26-24, 22-25, 27-25 ve 25-15'lik setlerle 3-1 galip geldi.

Karşılaşmanın rövanşı, 18 Ocak'ta Bursa'da oynanacak.

Kaynak: AA
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