Nilüfer Belediyespor Erkek Hentbol Takımı, Spor Toto'yu 31-22 Yenerek İkinci Sıradaki Yerini Sağlamlaştırdı - Son Dakika
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Nilüfer Belediyespor Erkek Hentbol Takımı, Spor Toto'yu 31-22 Yenerek İkinci Sıradaki Yerini Sağlamlaştırdı

Nilüfer Belediyespor Erkek Hentbol Takımı, Spor Toto\'yu 31-22 Yenerek İkinci Sıradaki Yerini Sağlamlaştırdı

Nilüfer Belediyespor Erkek Hentbol Takımı, erteleme maçında Spor Toto'yu 31-22 mağlup ederek ligdeki ikinci sıradaki konumunu güçlendirdi. Maçta etkili bir performans sergileyen mavi-beyazlı ekip, puanını 35'e yükseltti.

26.03.2025 22:53  Güncelleme: 23:00
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Nilüfer Belediyespor Erkek Hentbol Takımı, erteleme maçında Spor Toto Spor Kulübü'nü 31-22 yenerek ligde ikinci sıradaki yerini sağlamlaştırdı.

Nilüfer Belediyespor Erkek Hentbol Takımı, Türkiye Hentbol Federasyonu (THF) Erkekler Süper Ligi'nde Spor Toto Spor Kulübü ile erteleme maçında karşı karşıya geldi. Nilüfer Belediyespor Erkek Hentbol Takımı, rakip takımın başantrenörü Serdar Seymen'in vefatı sebebiyle yarıda kalan maçın devamında rakibini 31-22 mağlup etti.

Nilüfer Belediyesi Üçevler Spor Tesisi'nde oynanan karşılaşmayı Nilüfer Belediye Başkan Yardımcısı Okan Şahin ve Nilüfer Belediyespor Kulübü Başkanı Muharrem Or da izledi. İlk müsabakadaki 16-8'lik skorla başlayan maçın devamında mavi-beyazlı ekip, üstün performansını sürdürdü. Hem hücumda hem de savunmada etkili bir oyun ortaya koyan Bursa ekibi, sahadan 31-22'lik galibiyetle ayrılmayı başardı.

Bu galibiyet sonrasında puanını 35'e yükselten Nilüfer Belediyespor Erkek Hentbol Takımı, THF Erkekler Süper Ligi'ndeki ikinci sıradaki konumunu güçlendirdi. Bursa ekibi, ligin son haftasında 5 Nisan Cumartesi günü deplasmanda Rize Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü Erkek Hentbol Takımı ile karşı karşıya gelecek. Müsabaka Rize Yenişehir Spor Salonu'nda oynanacak. - BURSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Nilüfer Belediyespor Erkek Hentbol Takımı, Spor Toto'yu 31-22 Yenerek İkinci Sıradaki Yerini Sağlamlaştırdı - Son Dakika

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