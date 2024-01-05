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Nilüfer Belediyespor Hentbol Takımı, ara transfer döneminde 7 oyuncuyla sözleşme imzaladı - Son Dakika
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Nilüfer Belediyespor Hentbol Takımı, ara transfer döneminde 7 oyuncuyla sözleşme imzaladı

Nilüfer Belediyespor Hentbol Takımı, Türkiye Erkekler Hentbol Süper Ligi'nde mücadele ettiği ikinci yarı öncesi, disiplinsiz davranışları nedeniyle 11 oyuncunun sözleşmesini feshettikten sonra 7 yeni oyuncuyla anlaşma sağladı. Kulüp başkanı, mücadeleci bir oyun beklediklerini belirtti.

Nilüfer Belediyespor Hentbol Takımı, ara transfer döneminde 7 oyuncuyla sözleşme imzaladı
05.01.2024 - 11:32,
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Nilüfer Belediyespor Hentbol Takımı ara transfer döneminde 7 oyuncu ile sözleşme imzalayarak, ikinci yarı kadrosunu oluşturdu.

Türkiye Erkekler Hentbol Süper Ligi'nde mücadele eden Nilüfer Belediyespor, disiplinsiz davranışları nedeniyle Hentbol Takımı'ndaki 11 oyuncusunun sözleşmesini feshetmişti. Nilüfer Belediyespor, ikinci yarı öncesi 7 oyuncu ile anlaşma sağladı. Mavi yeşil beyazlılar; Köyceğiz Belediyespor'dan pivotlar Veli Kara, Eren Soycan, Bahçelievler Belediyespor'dan kaleci M. Mirhan Kasarcı, sağ oyun kurucu Emre Bakır, Aydın'dan sağ kanat Yaşar Özdirik, Beşiktaş Safi Çimento'dan sol oyun kurucu Genco İlanç ve alt yapıdan Oğuzhan Kahya ile sözleşme imzaladı.

Nilüfer Belediyespor Kulübü Başkanı Tamer İşler, "Sporda etik, ahlak, centilmenlik gibi değerlere sahip çıkan bir kulübüz. Sizlerden formanız ve camiamız için mücadeleci bir oyun bekliyoruz" dedi. - BURSA

Kaynak: İHA
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Bahçelievler, Aydın, Spor, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: Nilüfer Belediyespor Hentbol Takımı, ara transfer döneminde 7 oyuncuyla sözleşme imzaladı - Son Dakika
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