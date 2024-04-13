Nilüfer Belediyespor, Muratpaşa Belediyesi Sigorta Shop'u 3-0 mağlup etti

Salon: TVF Cengiz Göllü
Hakemler: Serap Kuka, Ahmet Oğuzhan Ünal
Nilüfer Belediyespor: Milenko, Nazlı Eda Kafkas, Gicquel, Deniz Uyanık, Yordanova, Beliz Başkır (Eylül Akarçeşme, Merve Nur Öztürk, Aslı Ertek Aşçıoğlu, Ece Eke)
Muratpaşa Belediyesi Sigorta Shop: Ceren Karagöl, Buket Yılmaz, Aslıhan Kılıç, Guerra, Aybüke Özdemir, Samedy (Merve İzbilir, Eylül Öntaş)
Setler: 25-16, 25-22, 25-17
Süre: 64 dakika (18, 24, 22)
Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi play-off 7'ncilik mücadelesi ikinci maçında Nilüfer Belediyespor, sahasında Muratpaşa Belediyesi Sigorta Shop'u 3-0 mağlup etti.
Bu sonuçla seriyi 2-0 kazanan Nilüfer Belediyespor sezonu 7'nci, Muratpaşa Belediyesi Sigorta Shop ise 8'inci sırada tamamladı.
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Beşiktaş Asbaşkanı Onur Göçmez, Samsunspor maçı sonrası yaptığı açıklamada, 'Bir Beşiktaş taraftarı ne kadar ne kadar üzülüyorsa biz de aynı üzüntüleri çekiyoruz. Bugün itibarıyla Santos ile yollarımızı ayırdık. Sezon sonuna kadar Serdar hocamızla yola devam edeceğiz. Beşiktaş'ta kupa hedefi vardır, kupayı da alacaktır' dedi.
Beşiktaş Teknik Direktörü Fernando Santos, Samsunspor beraberliğinin ardından takımın galip gelememesine rağmen kötü oynamadıklarını dile getirerek, 'İstifa etmeyi düşünmüyorum' dedi. Santos, Türkiye Kupası'nı kazanacaklarına inandığını ve takımın performansının kötü olmadığını belirtti.
Samsunspor Teknik Direktörü Markus Gisdol, Beşiktaş maçının ardından yaptığı açıklamada, alınan 1 puandan dolayı mutlu olduğunu söyleyerek, 'Beşiktaş'ın stadına gelerek buradan kolayca galip ayrılamazsınız' dedi. Gisdol, takımın performansını değerlendirirken, Soner Gönül'ün performansını da övdü. Ayrıca, 'Yabancı VAR Hakemi' kararına da eleştirilerde bulundu.
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