Veteran atletten gururlandıran başarı - Son Dakika
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Veteran atletten gururlandıran başarı

04.08.2022 10:41
Veteran atletten gururlandıran başarı

Nilüfer Belediyespor'un veteran atleti Dr. Murat Kaçar, Finlandiya'da düzenlenen Dünya Masterler Atletizm Şampiyonası'nda elde ettiği başarıyı Başkan Turgay Erdem ile paylaştı.

Nilüfer Belediyespor'un veteran atleti Dr. Murat Kaçar, Finlandiya'da düzenlenen Dünya Masterler Atletizm Şampiyonası'nda elde ettiği başarıyı Başkan Turgay Erdem ile paylaştı.

Nilüfer Belediyespor'un veteran atleti Murat Kaçar, ulusal ve uluslararası müsabakalarda elde ettiği derecelere bir yenisini daha ekledi. Dr. Murat Kaçar, Finlandiya'nın Tampere kentinde yapılan Dünya Masterler Atletizm Şampiyonası'nda yarıştı. 29 Haziran-10 Temmuz tarihlerinde düzenlenen organizasyonda Kaçar, Türkiye'yi temsil eden 7 atletten biri oldu. Sezonun masterlerde en büyük organizasyonunda, 90 ülkeden 4 bin 600 sporcu derece için ter döktü. Türkiye'nin 2 madalya aldığı şampiyonada, Murat Kaçar da kendi yaş kategorisinde ikincilik elde ederek başarılarına bir yenisini ekledi.

Sevincini Nilüfer Belediye Başkan Turgay Erdem ile paylaşan ve Nilüfer Belediyesi formasıyla başarılarına yenisini eklemenin mutluluğunu yaşadığını ifade eden Kaçar, yeni madalya sözü verdi. Kaçar, genç sporcular kadar veteranların da ülkemize büyük başarılar getirdiğini hatırlatarak verilen desteklerin karşılığını aldığını ifade etti.

Elde edilen başarının mutluluk verici olduğunu söyleyen Başkan Turgay Erdem de, Kaçar'ı kutladı. Murat Kaçar ile her zaman gururlandıklarını ifade eden Başkan Erdem, gösterdiği azim ve elde edilen başarının herkese örnek olması gerektiğini vurguladı. - BURSA

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Kaynak: İHA

Turgay Erdem, Murat Kaçar, Finlandiya, Atletizm, Yerel, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Veteran atletten gururlandıran başarı - Son Dakika

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