Nilüfer'de 3x3 Basketbol Turnuvası Heyecanı

18.09.2025 10:05  Güncelleme: 10:07
Nilüfer Belediyesi, Avrupa Hareketlilik Haftası etkinlikleri kapsamında düzenlediği 3x3 Basketbol Turnuvası ile vatandaşlara keyifli anlar yaşattı. 18 takımın mücadele ettiği turnuvada, sporseverler yoğun ilgi gösterdi.

Nilüfer Belediyesi'nin Avrupa Hareketlilik Haftası kapsamında düzenlediği 3x3 Basketbol Turnuvası, keyifli anlara sahne oldu. 18 takımın kıyasıya mücadele ettiği turnuvaya vatandaşların ilgisi yoğun oldu.

Nilüfer Belediyesi, Avrupa Hareketlilik Haftası etkinlikleri kapsamında 3x3 Basketbol Turnuvası düzenledi. TOFAŞ Spor Kulübü iş birliğinde Podyum Park'ta gerçekleştirilen turnuvaya 18 takım katıldı.

Eleme usulü oynanan karşılaşmalarda takımlar, dereceye girebilmek için sahada kıyasıya mücadele etti. Sporseverlerin yoğun ilgi gösterdiği organizasyon, heyecanlı anlara sahne oldu.

Turnuvayı Nilüfer Belediye Meclis Üyesi Ekrem Erk, TOFAŞ Spor Kulübü Genel Menajeri Tolga Öngören ve Nilüfer Belediyespor Kulübü As Başkanı İlker Mehmet Şener de takip etti.

Müsabakaların tamamlanmasının ardından düzenlenen ödül töreninde, dereceye giren takımlara kupa ve ödülleri verildi. - BURSA

Kaynak: İHA

nilüfer belediyesi, Etkinlik, Yaşam, Spor

