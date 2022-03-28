Nilüfer'de kalp sağlığı için yürüdüler - Son Dakika
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Nilüfer'de kalp sağlığı için yürüdüler

28.03.2022 09:15
Nilüfer'de kalp sağlığı için yürüdüler

Birbirinden güzel rotalarıyla doğaseverleri ağırlayan tarihi Mysia Yolları, bu kez kalp sağlığına dikkat çekmek için yapılan bir etkinliğe sahne oldu.

Birbirinden güzel rotalarıyla doğaseverleri ağırlayan tarihi Mysia Yolları, bu kez kalp sağlığına dikkat çekmek için yapılan bir etkinliğe sahne oldu.

Kalp Sağlığı Haftası nedeniyle Nilüfer Belediyesi ve Medicana Bursa Hastanesi işbirliğiyle ve "Doğanın Kalbine Yürüyoruz" sloganıyla bir doğa yürüyüşü düzenlendi. Baharın ilk günlerinde tarihi Mysia Yolları'nda yapılan doğa yürüyüşüne çok sayıda kişi katıldı. "Kalbinin sağlığı için harekete geç!" sloganıyla yapılan yürüyüş, İnegazi Mahallesi'nden başladı. Yürüyüşe katılanlar keyifli ve bir o kadar da zorlu olan İnegazi- Kayapa Göleti arasındaki 6 kilometrelik ilk etabı tamamladılar. Verilen molanın ardından 3,5 kilometrelik Kayapa Göleti-Tahtalı Mahallesi etabının tamamlanması ile 4 saat süren yürüyüş sona erdi.

İlkbaharın ilk günlerinde insan sağlığına dikkat çekmek için yapılan doğa yürüyüşüne katılım gösteren herkesi kutlayan Nilüfer Belediye Başkan Yardımcısı Dr. Sibel Özer "İnsan sağlığına dikkat çekmek, Mysia Yürüyüş yollarını tanıtmak ve spor yapmak gibi 3 farklı aktiviteyi bir arada gerçekleştiriyoruz. Sadece kalp sağlığı değil, tüm toplumsal sağlık sorunlarının çözümü için Nilüfer Belediyesi olarak var gücümüzle çalışıyoruz. Nilüfer Belediyesi'nin Doğa, Tarih ve Kültür Rotaları Projesi çerçevesinde Bursa'ya kazandırdığı ve Türkiye'nin en iyi rotaları arasında gösterilen Mysia Yolları her geçen gün daha çok doğa severi ağırlıyor. Emeği geçen tüm kişi ve kuruluşlara Nilüfer Belediye Başkanımız Turgay Erdem adına teşekkür ediyorum" dedi. - BURSA

Nilüfer'de kalp sağlığı için yürüdüler
Nilüfer'de kalp sağlığı için yürüdüler
Nilüfer'de kalp sağlığı için yürüdüler
Nilüfer'de kalp sağlığı için yürüdüler

YORUMLAR
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nilüfer belediyesi, Kayapa, Bursa, Kalp, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

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