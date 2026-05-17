Nilüfer'de Kardeş Kentler Turnuvası heyecanı başladı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Nilüfer'de Kardeş Kentler Turnuvası heyecanı başladı

Nilüfer\'de Kardeş Kentler Turnuvası heyecanı başladı
17.05.2026 12:50  Güncelleme: 12:51
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Nilüfer Belediyesi'nin 24. Uluslararası Spor Şenlikleri kapsamında düzenlediği Kardeş Kentler Turnuvası, 8 takımın katılımıyla başladı. Şampiyon 19 Mayıs'ta belli olacak.

Nilüfer Belediyesi'nin bu yıl 24'üncüsünü düzenlediği Nilüfer Uluslararası Spor Şenlikleri kapsamında düzenlediği Kardeş Kentler Turnuvası, Yüzüncüyıl Spor ve Gençlik Merkezi'ndeki ilk maçlarla başladı. Yurt içi ve yurt dışından 8 takımın katıldığı turnuvanın şampiyonu 19 Mayıs'ta belli olacak.

Nilüfer Belediyesi tarafından bu yıl 24'üncüsü gerçekleştirilen Nilüfer Uluslararası Spor Şenlikleri, "Kardeş Kentler Turnuvası" ile devam ediyor. Nilüfer'in yurt içi ve yurt dışındaki kardeş kentlerini sporda buluşturan voleybol turnuvasının açılış maçları, Yüzüncüyıl Spor ve Gençlik Merkezi'nde oynandı.

Dostluk ve rekabetin bir arada yaşandığı turnuvanın açılışına Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir de katıldı. Maçları izleyerek sporculara destek veren Başkan Şadi Özdemir, sahaya çıkan takımlara başarılar diledi.

İki grup halinde toplam 8 takımın mücadele edeceği turnuvada; ev sahibi Nilüfer Belediyesi'nin yanı sıra Türkiye'den Dinar, Bayramiç ve Hatay belediyelerinin takımları yer alıyor. Yurt dışından ise Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Kosova, Ukraynave Romanya'daki kardeş kentlerden gelen voleybol takımları parkeye çıkıyor.

Kardeş Kentler Turnuvası'nda final heyecanı, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nda yaşanacak. Turnuvanın şampiyonu, Cengiz Göllü Voleybol Salonu'nda oynanacak final maçıyla kupasına kavuşacak. - BURSA

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Etkinlikler, Yaşam, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Nilüfer'de Kardeş Kentler Turnuvası heyecanı başladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
’Süper meyve’ için 14 ülke Türkiye’nin kapısında sıraya girdi: İhracat rekoru bekleniyor 'Süper meyve' için 14 ülke Türkiye'nin kapısında sıraya girdi: İhracat rekoru bekleniyor
Sinem’i katletti kendisini böyle savundu: Suçum yok demiyorum Sinem'i katletti kendisini böyle savundu: Suçum yok demiyorum
4 kız kardeş aynı araca bindi sonrası facia 4 kız kardeş aynı araca bindi sonrası facia
Müdür yardımcısı öğrencisini sırtında taşıdı Müdür yardımcısı öğrencisini sırtında taşıdı
Koç Ailesi’nin Bahçeli’ye verdiği hediyenin sırrı Değeri dudak uçuklatıyor Koç Ailesi'nin Bahçeli'ye verdiği hediyenin sırrı! Değeri dudak uçuklatıyor
Trump: DEAŞ’ın ikinci adamı Ebu Bilal El Minuki Nijerya’da etkisiz hale getirildi Trump: DEAŞ'ın ikinci adamı Ebu Bilal El Minuki Nijerya'da etkisiz hale getirildi

12:15
AK Parti’nin sahnesine çıkan Eser Yenenler’e her kesimden tepki var
AK Parti'nin sahnesine çıkan Eser Yenenler'e her kesimden tepki var
11:51
İş insanının restoranına silahlı saldırı Müşteriler varken kurşun yağdırdı
İş insanının restoranına silahlı saldırı! Müşteriler varken kurşun yağdırdı
11:44
Telefonlara gelen mesaj endişe yarattı: Savaşa mı giriyoruz
Telefonlara gelen mesaj endişe yarattı: Savaşa mı giriyoruz?
11:05
Kız çocuğu kazanın şokuyla kendini çaya attı, akıntıya kapılıp kayboldu
Kız çocuğu kazanın şokuyla kendini çaya attı, akıntıya kapılıp kayboldu
10:53
Eurovision şampiyonu Dara, Türk gelini çıktı Bir mesajı var
Eurovision şampiyonu Dara, Türk gelini çıktı! Bir mesajı var
10:46
ABD basınından endişe yaratan iddia: İran’a saldırılar bu hafta yeniden başlayacak
ABD basınından endişe yaratan iddia: İran'a saldırılar bu hafta yeniden başlayacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.05.2026 13:17:51. #7.13#
SON DAKİKA: Nilüfer'de Kardeş Kentler Turnuvası heyecanı başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.