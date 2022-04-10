Nilüferli şampiyonlar kupalarını aldı - Son Dakika
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Nilüferli şampiyonlar kupalarını aldı

10.04.2022 16:50
Nilüferli şampiyonlar kupalarını aldı

Voleybol Sezonu'nda büyük başarı gösteren Nilüfer Belediyespor altyapı takımları düzenlenen törende ödüllerini aldı.

Voleybol Sezonu'nda büyük başarı gösteren Nilüfer Belediyespor altyapı takımları düzenlenen törende ödüllerini aldı.

2021-2022 Voleybol Sezonu Bursa İli Altyapılar Kupa ve Madalya Töreni Cengiz Göllü Voleybol Salonu'nda yapıldı. Sezonda 3 şampiyonluk, 1 ikincilik alan Nilüfer Belediyespor altyapı takımları başarıları ile törene damga vurdu. Törenin açılış konuşmasını yapan Türkiye Voleybol Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Ersin Yılmaz "Bursa olarak altyapılarda oldukça yüksek bir katılımla sezonu tamamladık. Başarılı olan takımlarımızdan Türkiye Şampiyonası'nda iyi dereceler bekliyoruz" diyerek, tüm takımları kutladı.

Nilüfer Belediyespor Genç Kızlar ve Yıldız Kızlar takımları oynadıkları 11 maçın tamamını kazanarak namağlup Bursa Şampiyonu olmuş, Nilüfer Belediyespor'un diğer altyapı takımı Küçük Kızlar da oynadıkları 12 maçın 11'ni kazanarak şampiyonluklarını ilan etmişlerdi. Midi Kızlar Takımı da oynadığı 6 maçın 3'ünü kazanarak Bursa ikincisi oldu. Kendilerine her türlü imkanı sağlayan Nilüfer Belediyespor ve Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem'e teşekkür eden, Nilüfer Belediyespor Voleybol Altyapılar Sorumlusu Taylan Ekici, amaçlarının Türkiye şampiyonalarında Bursa ve Nilüfer'i en iyi şekilde temsil etmek olduğunu, çalışmalarını aralıksız olarak sürdürdüklerini açıkladı. - BURSA

Nilüferli şampiyonlar kupalarını aldı
Nilüferli şampiyonlar kupalarını aldı
Nilüferli şampiyonlar kupalarını aldı
Nilüferli şampiyonlar kupalarını aldı
Nilüferli şampiyonlar kupalarını aldı

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Türkiye Voleybol Federasyonu, Ersin Yılmaz, voleybol, Bursa, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

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