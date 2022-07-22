Nişantaşı Üniversitesi sporcuları Avrupa Spor Oyunları'nda şampiyon oldu - Son Dakika
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Nişantaşı Üniversitesi sporcuları Avrupa Spor Oyunları'nda şampiyon oldu

22.07.2022 10:01
Nişantaşı Üniversitesi sporcuları Avrupa Spor Oyunları'nda şampiyon oldu

Polonya'nın Lodz şehrinde düzenlenen 2022 Avrupa Üniversiteler Spor Oyunları'nda (EUSA) mücadele eden İstanbul Nişantaşı Üniversitesi Kadın ve Erkek Masa Tenisi sporcuları bir kez daha Türkiye'ye şampiyonluğu getirdi.

Polonya'nın Lodz şehrinde düzenlenen 2022 Avrupa Üniversiteler Spor Oyunları'nda (EUSA) mücadele eden İstanbul Nişantaşı Üniversitesi Kadın ve Erkek Masa Tenisi sporcuları bir kez daha Türkiye'ye şampiyonluğu getirdi.

Polonya'nın Lodz şehrinde 14-30 Temmuz tarihleri arasında gerçekleşen 2022 Avrupa Üniversiteler Spor Oyunları'nda (EUSA) 46 ülkeden 6 bin sporcu 30 farklı branşta mücadele etti. İstanbul Nişantaşı Üniversitesi öğrencilerinden Simay Kulakçeken, Ece Haraç ve Nursema Çoklar'ın birlikte mücadele ettiği Kadın Masa Tenisi Takımı çiftler mücadelesinde Avrupa şampiyonu olurken, İbrahim Gündüz, Talha Yiğenler, Tugay Yılmaz ve Ziver Gündüz'ün yarıştığı son iki yılın namağlup şampiyonu Erkek Masa Tenisi Takımı hem Avrupa ikinciliği hem de çiftler mücadelesinde Avrupa şampiyonluğu elde etmeyi başardı.

ECE HARAÇ'TAN BİR ŞAMPİYONLUK DAHA

2022 Avrupa Üniversiteler Spor Oyunları takım mücadelelerinde elde edilen başarı ferdi derecelerde de İstanbul Nişantaşı Üniversitesi'ni gururlandırdı. Kadınlarda Ece Haraç Avrupa Şampiyonu olarak altın madalya kazanırken, erkeklerde İbrahim Gündüz Avrupa 2'nciliği elde ederek gümüş madalya kazandı.

Nişantaşı Eğitim Vakfı Kurucusu Dr. Levent Uysal ve Genel Sekreter Ahmet Süngeriçlioğlu, "Üniversiteler Masa Tenisi tarihinde çok büyük bir başarı elde ettik. Sporcularımızı ve bu başarıda emeği geçen herkesi tebrik ediyoruz. Şampiyonların Üniversitesi olarak şampiyonluğa giden bu yolda her zaman sporcularımızın yanında olup bir kez daha Türkiye'ye Avrupa Masa Tenisi Şampiyonluğunu getirmenin gururunu yaşıyoruz" açıklamasında bulundu.

TOPLAMDA 3 ALTIN, 2 GÜMÜŞ MADALYA

İstanbul Nişantaşı Üniversitesi Kadın ve Erkek Masa Tenisi Takımları Antrenörü Hüseyin Gazi Yılmaz elde edilen başarılar ile ilgili açıklamada bulundu. Yılmaz, "Ülkemize ve İstanbul Nişantaşı Üniversitesi ailesine Avrupa Üniversiteler Oyunlarında toplamda 3 Altın ve 2 Gümüş madalya kazandırdığımız için çok mutlu ve gururluyuz. Tüm ülkeler ve tüm branşlara göre yapılan madalya sıralamasında şu an birinci sırada İstanbul Nişantaşı Üniversitesi bulunuyor. Bizlere desteğini esirgemeyen Nişantaşı Eğitim Vakfı Başkanı Dr. Levent Uysal'a ve Genel Sekreterimiz Ahmet Süngeriçlioğlu'na takım olarak özellikle teşekkür ederiz. Ayrıca Gençlik ve Spor Bakanlığımız, Üniversiteler Spor Federasyonumuz ve Türkiye Masa Tenisi Federasyonumuza sporcu öğrencilerimize sağlamış oldukları desteklerde ötürü gönülden teşekkürler" dedi.


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Kaynak: DHA

Nişantaşı, İstanbul, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Nişantaşı Üniversitesi sporcuları Avrupa Spor Oyunları'nda şampiyon oldu - Son Dakika

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