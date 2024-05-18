Nizip Zeugma, Avrupa Kulüpler Şampiyonası Trophy 2\'de galibiyetle başladı

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Açık alan hokeyinde Erkekler Avrupa Kulüpler Şampiyonası Trophy 2'de mücadele eden Nizip Zeugma, A Grubu'ndaki üçüncü maçında HC SHVSM Olimpia Vinnitsa'yı 3-1 yendi.

Türkiye Hokey Federasyonunun açıklamasına göre Hırvatistan'ın başkenti Zagreb'de gerçekleştirilen şampiyonada A Grubu'nda yer alan Nizip Zeugma, üçüncü maçında Ukrayna'nın HC SHVSM Olimpia Vinnitsa takımını 3-1 mağlup etti.

A Grubu'nda ilk maçında Danimarka'nın Slagelse HC takımını 5-1 yenen, ikinci maçında Portekiz temsilcisi Casa Pia AC'ye 1-0 yenilen Nizip Zeugma, topladığı 11 puanla grup birincisi olarak şampiyonada bir üst klasmana çıkmayı garantiledi.

Nizip Zeugma, yarın B Grubu birincisi İtalya'nın HC Bra takımıyla şampiyona finalinde karşı karşıya gelecek.