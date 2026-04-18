Normal sezonda 2. Lig'e yükselen son takım belli oldu
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Normal sezonda 2. Lig'e yükselen son takım belli oldu

18.04.2026 21:34
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

TFF 3. Lig 1. Grup'ta İnegöl Kafkas Spor Kulübü, 30. ve son hafta sahasında Bursa Yıldırım Spor Kulübü'nü 3-1 mağlup ederek şampiyonluğunu ilan etti ve 2. Lig'e yükseldi.

İNEGÖL KAFKAS SPOR GERİDEN GELİP KAZANDI

İnegöl İlçe Stadı'nda oynanan karşılaşmayı hakemler Murat Kasap, Kenan Özcan ve Ali Rıza Öztürk yönetti. Büyük heyecana sahne olan mücadelede ilk gol konuk ekipten geldi. 40. dakikada gelişen atakta ceza sahası içine yapılan ortada Hakan Öztürk'ün kafa vuruşunda top ağlarla buluştu ve Bursa Yıldırım Spor Kulübü 1-0 öne geçti.

İkinci yarıya etkili başlayan İnegöl Kafkas Spor Kulübü, 50. dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Mert Polat Keklik'in golüyle durumu 1-1'e getirdi. Baskısını sürdüren ev sahibi ekip, 71. dakikada penaltı kazandı. Yusuf Kaplan'ın kaleci tarafından düşürülmesi sonucu verilen penaltıda topun başına geçen Serdar Eylik, meşin yuvarlağı ağlara göndererek takımını 2-1 öne geçirdi. Karşılaşmanın 83. dakikasında sahneye çıkan Tümer Oruç, meşin yuvarlağı ağlara göndererek farkı ikiye çıkardı.

BURSA EKİBİ 2. LİG'E YÜKSELDİ

Kalan dakikalarda başka gol olmazken İnegöl Kafkas Spor Kulübü sahadan 3-1 galip ayrıldı. Bu sonuçla şampiyonluğunu ilan eden İnegöl Kafkas Spor Kulübü, büyük bir başarıya imza atarak TFF 2. Lig'e yükseldi. İnegöl Kafkas Spor Kulübü, normal sezonda grubunu birinci bitirerek adını 2. Lig'e yazdıran dördüncü ve son kulüp oldu. 

Futbol, Spor, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.04.2026 22:09:02. #7.13#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.