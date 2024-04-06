Nöroloji Uzmanı: Taraftarların Beyin Yankılanması Fanatizme Götürüyor

Nöroloji Uzmanı Dr. Mehmet Yavuz, taraftarların bir konuda şartlanması ve ciddi odaklamasını oluşturan fizyolojik bir beyin yapılanması olduğunu belirterek, "Biz buna beyin yankılanması diyoruz. Sürekli aynı fikri, düşünceyi oluşturan insanların arasında olduğunuz zaman konuşmalarınız bir süre sonra o fikir üzerinde ciddi bir kesin bir kanaat oluşturuyor. Diğer düşünceleri görmezden geliyorsunuz. Bu insanı fanatizme götürüyor" dedi.
Nöroloji Uzmanı Dr. Mehmet Yavuz, son dönemde Türk sporunda yaşanan gergin ortamın nedenleri ve alınabilecek önlemlerle ilgili İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirine açıklamalarda bulundu. Taraftarların lig başlarken, medya tarafından şampiyon olacaklarına inandırıldığını söyleyen Yavuz, "Olaya beklenti ile giriyorsunuz. En büyük hayal kırıklıkları yoğunlaşmış bir takım kararların olmamasından dolayı kaynaklanır. Bazı insanlar kendini, kendi kulüpleriyle özdeşleştiriyor. Kendi yaşam stilini, hayat felsefesini kendi kulübünün başarısı ile birlikte götürüyor. Buna endeksliyor. Kulübü başarılı olduysa o da başarılı, başarısız olduysa o da başarısız şeklinde kendi içerisinde bir iç dünya geliştiriyor. Böyle olunca da takımı kötü gittiğinde kendisini değersiz hissediyor. Bu da yanlış bir duygu. Sporseverlerin bu kadar kendi hayatlarını spora endeksleyecekleri kadar bir yoğun duygular içerisinde, fanatizme kadar giden o yoğun duygular içerisinde olmaması gerekiyor. Bunda spor medyasının bir takım zaafları var, objektif olmaları gerekiyor. Burada aslında beyin yankılanması denen bir olay var. Özellikle taraftarın bir konuda şartlanması ve ciddi odaklanmasını oluşturan fizyolojik bir beyin yapılanması var. Biz buna beyin yankılanması diyoruz. Siz sürekli aynı fikri, düşünceyi oluşturan insanların arasında olduğunuz zaman konuşmalarınız, bir süre sonra o fikir üzerinde ciddi bir kesin bir kanaat oluşturuyor. Diğer düşünceleri görmezden geliyorsunuz. Onlara itibar etmezden geliyorsunuz. Bu insanı fanatizme götürüyor. Eğer sporseverler sadece kendi takımlarının problemlerini konuşurlarsa bir süre sonra artık ciddi aidiyet duygusundan öte hadise ciddi bir taassuba dönüşüyor. Yeter ki kazansın moduna giriyor tablo. Çünkü kendi takımı galip gelirse çok iyi hissediyor, mağlup olursa değersiz hissediyor. Böyle bir anlayış nasıl olabilir, şaşırmamak elde değil. Bu beyin yankılanması dediğim fizyolojik durumdan dolayı gelişiyor" diye konuştu.
"Her fikre saygı göstermek zorundayız"
Sporun futbolcular, seyirciler, hakem heyeti, kulüp başkanları ve yöneticileri, medya ve federasyondan oluştuğunu belirten Mehmet Yavuz, "Bu parametrelerin hepsi koordineli olması gerekiyor. Birkaçı eksik olduğu zaman sıkıntı ve problemler başlıyor. Bir takım taraftarının aidiyet duygusu içerisinde olmamasını bekleyemeyiz. Hepimizin kulüplere karşı sempatisi var. Her fikre, her düşünceye saygı göstermek zorundayız. Siz Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş'ı ya da Anadolu kulüplerinden birini destekliyor olabilirsiniz gayet normal. Kendi takımınızla ilgili yorumlar kadar karşı takımla alakalı yorumları da dinlemek lazım. Burada beyin yankılanması tablosuna girmemek için ve fanatizme giden bir taassup duygusu gelişmemesi için tüm fikirleri dinlemek ve saygı duymak gerekiyor" şeklinde konuştu. - İSTANBUL
Son Dakika › Spor › Nöroloji Uzmanı: Taraftarların Beyin Yankılanması Fanatizme Götürüyor - Son Dakika
THY Euroleague'de 33. haftanın sona ermesinin ardından A. Efes'in ABD'li basketbolcusu Will Clyburn, haftanın en değerli oyuncusu (MVP) seçildi. Clyburn, Fenerbahçe Beko'yu mağlup ettikleri maçta 21 sayı, 5 ribaund, 4 asist ve 1 top çalma ile oynayarak 28 verimlilik puanı elde etti. Bu sezonki ilk, toplamda ise 6. kez haftanın MVP'si olan 33 yaşındaki basketbolcu performansıyla dikkat çekti.
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi 26. hafta mücadelesinde Bursaspor İnfo Yatırım, deplasmanda Yukatel Merkezefendi Belediyesi'ni 87-82 yendi. Maçın hakemleri Ali Serkan Emlek, Semih Vural ve Göksun Öz'dü. Bursaspor İnfo Yatırım'ın en skorer oyuncusu 25 sayıyla Brown olurken, Yukatel Merkezefendi Belediyesi'nde Badzim ve Floyd 18'er sayıyla oynadılar.
Türk Polis Teşkilatı'nın kuruluşunun 179. yıl dönümü ve Polis Haftası münasebetiyle Dalaman İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından anlamlı bir iftar yemeği programı düzenlendi. İftar yemeğine çeşitli kurum ve kuruluş temsilcileri katıldı.
Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu'nun (TOSFED) faaliyet programında yer alan AVIS 2024 Türkiye Tırmanma Şampiyonası'nın ilk ayağı, Eskişehir'in Mihalgazi ilçesinde başladı. Mihalgazi Belediyesi önünde gerçekleştirilen seremonik startı, Kaymakam Ali Emre Deniz ve Belediye Başkan Vekili Mustafa Mercan verdi. 41 sporcunun 5 farklı kategoride mücadele edeceği yarış, ilçede 7,5 kilometrelik parkurda gerçekleştirilecek. Yarış, yarınki ikinci çıkışın ardından Mihalgazi Belediyesi önünde düzenlenecek ödül töreniyle tamamlanacak.
ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi play-off final serisinde Fenerbahçe'ye 1-0 geriye düşen ÇBK Mersin, yarın oynanacak karşılaşmada galibiyeti hedefliyor. İlk maçı kaybeden ÇBK Mersin, ev sahibi avantajını kullanarak Fenerbahçe'yi mağlup ederek şampiyonluk için mücadele edecek.
Ankara'da Ramazan Bayramı tatili nedeniyle oluşabilecek olumsuz durumların önüne geçmek için yaklaşık 2 bin polis görevlendirildi. Trafik denetimleri artırılarak şehrin tüm giriş ve çıkışlarında uygulama noktaları oluşturuldu. Sürücüler ise yapılan denetimlerden memnuniyetlerini dile getirdi.
TFF 3. Lig 2. Grup 27. hafta maçında Turgutluspor, yarın (pazar) evinde Amasya Futbol Kulübü'nü ağırlayacak. Turgutluspor, Amasya FK maçı hazırlıklarını yeni teknik direktörleri Eray Gülay önderliğinde sürdürüyor. Gülay, sahaya mutlak galibiyet için çıkacaklarını belirterek, taraftarları maça beklediklerini kaydetti.
Hatay'da 31 Mart Yerel Seçimlerinde sandıktan zaferle çıkan Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Öntürk, mazbatasını aldıktan sonra Antakya EXPO alanında kendisini bekleyen coşkulu kalabalık ile kucaklaştı.
Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde yaşayan bir Galatasaray taraftarı, evinin dış cephesini sarı-kırmızıya boyayarak duvarına yıldız futbolcu Mauro Icardi'nin ismini yazdırdı. Taraftarın çektiği görüntü, Icardi'nin sosyal medya hesabından paylaşıldı ve viral oldu.
Erzincan İl Emniyet Müdürlüğü Merkez, Refahiye ve Tercan Bölge Trafik Denetleme İstasyon Amirlikleri ekiplerince Ramazan Bayramı tedbirleri kapsamında denetimler sıklaştırıldı. Bayram tatili münasebetiyle trafik kazalarını önlemek amacıyla bilgilendirici faaliyetlerin devam edeceği belirtildi.
Sizin düşünceleriniz neler ?