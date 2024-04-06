Nöroloji Uzmanı: Taraftarların Beyin Yankılanması Fanatizme Götürüyor - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Nöroloji Uzmanı: Taraftarların Beyin Yankılanması Fanatizme Götürüyor

Nöroloji Uzmanı: Taraftarların Beyin Yankılanması Fanatizme Götürüyor

Nöroloji uzmanı Dr. Mehmet Yavuz, taraftarların aynı fikir ve düşüncelerle sürekli temas halinde olmalarının beyin yankılanması olarak adlandırılan bir yapı oluşturduğunu belirtti. Bu durumun fanatizme yol açtığını söyleyen Yavuz, spor medyasının da objektif olması gerektiğini vurguladı. Ayrıca, her fikre saygı gösterilmesi gerektiğini ve tüm düşüncelerin dinlenmesi gerektiğini ifade etti.

06.04.2024 14:13  Güncelleme: 14:14
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Nöroloji Uzmanı Dr. Mehmet Yavuz, taraftarların bir konuda şartlanması ve ciddi odaklamasını oluşturan fizyolojik bir beyin yapılanması olduğunu belirterek, "Biz buna beyin yankılanması diyoruz. Sürekli aynı fikri, düşünceyi oluşturan insanların arasında olduğunuz zaman konuşmalarınız bir süre sonra o fikir üzerinde ciddi bir kesin bir kanaat oluşturuyor. Diğer düşünceleri görmezden geliyorsunuz. Bu insanı fanatizme götürüyor" dedi.

Nöroloji Uzmanı Dr. Mehmet Yavuz, son dönemde Türk sporunda yaşanan gergin ortamın nedenleri ve alınabilecek önlemlerle ilgili İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirine açıklamalarda bulundu. Taraftarların lig başlarken, medya tarafından şampiyon olacaklarına inandırıldığını söyleyen Yavuz, "Olaya beklenti ile giriyorsunuz. En büyük hayal kırıklıkları yoğunlaşmış bir takım kararların olmamasından dolayı kaynaklanır. Bazı insanlar kendini, kendi kulüpleriyle özdeşleştiriyor. Kendi yaşam stilini, hayat felsefesini kendi kulübünün başarısı ile birlikte götürüyor. Buna endeksliyor. Kulübü başarılı olduysa o da başarılı, başarısız olduysa o da başarısız şeklinde kendi içerisinde bir iç dünya geliştiriyor. Böyle olunca da takımı kötü gittiğinde kendisini değersiz hissediyor. Bu da yanlış bir duygu. Sporseverlerin bu kadar kendi hayatlarını spora endeksleyecekleri kadar bir yoğun duygular içerisinde, fanatizme kadar giden o yoğun duygular içerisinde olmaması gerekiyor. Bunda spor medyasının bir takım zaafları var, objektif olmaları gerekiyor. Burada aslında beyin yankılanması denen bir olay var. Özellikle taraftarın bir konuda şartlanması ve ciddi odaklanmasını oluşturan fizyolojik bir beyin yapılanması var. Biz buna beyin yankılanması diyoruz. Siz sürekli aynı fikri, düşünceyi oluşturan insanların arasında olduğunuz zaman konuşmalarınız, bir süre sonra o fikir üzerinde ciddi bir kesin bir kanaat oluşturuyor. Diğer düşünceleri görmezden geliyorsunuz. Onlara itibar etmezden geliyorsunuz. Bu insanı fanatizme götürüyor. Eğer sporseverler sadece kendi takımlarının problemlerini konuşurlarsa bir süre sonra artık ciddi aidiyet duygusundan öte hadise ciddi bir taassuba dönüşüyor. Yeter ki kazansın moduna giriyor tablo. Çünkü kendi takımı galip gelirse çok iyi hissediyor, mağlup olursa değersiz hissediyor. Böyle bir anlayış nasıl olabilir, şaşırmamak elde değil. Bu beyin yankılanması dediğim fizyolojik durumdan dolayı gelişiyor" diye konuştu.

"Her fikre saygı göstermek zorundayız"

Sporun futbolcular, seyirciler, hakem heyeti, kulüp başkanları ve yöneticileri, medya ve federasyondan oluştuğunu belirten Mehmet Yavuz, "Bu parametrelerin hepsi koordineli olması gerekiyor. Birkaçı eksik olduğu zaman sıkıntı ve problemler başlıyor. Bir takım taraftarının aidiyet duygusu içerisinde olmamasını bekleyemeyiz. Hepimizin kulüplere karşı sempatisi var. Her fikre, her düşünceye saygı göstermek zorundayız. Siz Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş'ı ya da Anadolu kulüplerinden birini destekliyor olabilirsiniz gayet normal. Kendi takımınızla ilgili yorumlar kadar karşı takımla alakalı yorumları da dinlemek lazım. Burada beyin yankılanması tablosuna girmemek için ve fanatizme giden bir taassup duygusu gelişmemesi için tüm fikirleri dinlemek ve saygı duymak gerekiyor" şeklinde konuştu. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Spor, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Nöroloji Uzmanı: Taraftarların Beyin Yankılanması Fanatizme Götürüyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

  • THY Euroleague'de 33. haftanın MVP'si Will Clyburn oldu
    15:19 THY Euroleague'de 33. haftanın MVP'si Will Clyburn oldu

    THY Euroleague'de 33. haftanın sona ermesinin ardından A. Efes'in ABD'li basketbolcusu Will Clyburn, haftanın en değerli oyuncusu (MVP) seçildi. Clyburn, Fenerbahçe Beko'yu mağlup ettikleri maçta 21 sayı, 5 ribaund, 4 asist ve 1 top çalma ile oynayarak 28 verimlilik puanı elde etti. Bu sezonki ilk, toplamda ise 6. kez haftanın MVP'si olan 33 yaşındaki basketbolcu performansıyla dikkat çekti.

  • Bursaspor İnfo Yatırım, Yukatel Merkezefendi Belediyesi'ni 87-82 yendi
    14:57 Bursaspor İnfo Yatırım, Yukatel Merkezefendi Belediyesi'ni 87-82 yendi

    Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi 26. hafta mücadelesinde Bursaspor İnfo Yatırım, deplasmanda Yukatel Merkezefendi Belediyesi'ni 87-82 yendi. Maçın hakemleri Ali Serkan Emlek, Semih Vural ve Göksun Öz'dü. Bursaspor İnfo Yatırım'ın en skorer oyuncusu 25 sayıyla Brown olurken, Yukatel Merkezefendi Belediyesi'nde Badzim ve Floyd 18'er sayıyla oynadılar.

  • Polis Haftası münasebetiyle Dalaman İlçe Emniyet Müdürlüğü iftar yemeği düzenledi
    14:53 Polis Haftası münasebetiyle Dalaman İlçe Emniyet Müdürlüğü iftar yemeği düzenledi

    Türk Polis Teşkilatı'nın kuruluşunun 179. yıl dönümü ve Polis Haftası münasebetiyle Dalaman İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından anlamlı bir iftar yemeği programı düzenlendi. İftar yemeğine çeşitli kurum ve kuruluş temsilcileri katıldı.

  • AVIS 2024 Türkiye Tırmanma Şampiyonası'nın ilk ayağı Eskişehir'de başladı
    14:49 AVIS 2024 Türkiye Tırmanma Şampiyonası'nın ilk ayağı Eskişehir'de başladı

    Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu'nun (TOSFED) faaliyet programında yer alan AVIS 2024 Türkiye Tırmanma Şampiyonası'nın ilk ayağı, Eskişehir'in Mihalgazi ilçesinde başladı. Mihalgazi Belediyesi önünde gerçekleştirilen seremonik startı, Kaymakam Ali Emre Deniz ve Belediye Başkan Vekili Mustafa Mercan verdi. 41 sporcunun 5 farklı kategoride mücadele edeceği yarış, ilçede 7,5 kilometrelik parkurda gerçekleştirilecek. Yarış, yarınki ikinci çıkışın ardından Mihalgazi Belediyesi önünde düzenlenecek ödül töreniyle tamamlanacak.

  • ÇBK Mersin, Fenerbahçe'yi mağlup ederek şampiyonluk için mücadele edecek
    14:41 ÇBK Mersin, Fenerbahçe'yi mağlup ederek şampiyonluk için mücadele edecek

    ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi play-off final serisinde Fenerbahçe'ye 1-0 geriye düşen ÇBK Mersin, yarın oynanacak karşılaşmada galibiyeti hedefliyor. İlk maçı kaybeden ÇBK Mersin, ev sahibi avantajını kullanarak Fenerbahçe'yi mağlup ederek şampiyonluk için mücadele edecek.

  • Ankara'da Bayram Trafiği Denetimleri Başladı
    14:41 Ankara'da Bayram Trafiği Denetimleri Başladı

    Ankara'da Ramazan Bayramı tatili nedeniyle oluşabilecek olumsuz durumların önüne geçmek için yaklaşık 2 bin polis görevlendirildi. Trafik denetimleri artırılarak şehrin tüm giriş ve çıkışlarında uygulama noktaları oluşturuldu. Sürücüler ise yapılan denetimlerden memnuniyetlerini dile getirdi.

  • Turgutluspor, evinde Amasya Futbol Kulübü'nü ağırlayacak
    14:29 Turgutluspor, evinde Amasya Futbol Kulübü'nü ağırlayacak

    TFF 3. Lig 2. Grup 27. hafta maçında Turgutluspor, yarın (pazar) evinde Amasya Futbol Kulübü'nü ağırlayacak. Turgutluspor, Amasya FK maçı hazırlıklarını yeni teknik direktörleri Eray Gülay önderliğinde sürdürüyor. Gülay, sahaya mutlak galibiyet için çıkacaklarını belirterek, taraftarları maça beklediklerini kaydetti.

  • Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Öntürk Mazbatasını Aldı
    14:27 Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Öntürk Mazbatasını Aldı

    Hatay'da 31 Mart Yerel Seçimlerinde sandıktan zaferle çıkan Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Öntürk, mazbatasını aldıktan sonra Antakya EXPO alanında kendisini bekleyen coşkulu kalabalık ile kucaklaştı.

  • Diyarbakır'da Galatasaray taraftarı evini sarı-kırmızıya boyayarak 'M. Icardi' yazdırdı
    14:26 Diyarbakır'da Galatasaray taraftarı evini sarı-kırmızıya boyayarak 'M. Icardi' yazdırdı

    Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde yaşayan bir Galatasaray taraftarı, evinin dış cephesini sarı-kırmızıya boyayarak duvarına yıldız futbolcu Mauro Icardi'nin ismini yazdırdı. Taraftarın çektiği görüntü, Icardi'nin sosyal medya hesabından paylaşıldı ve viral oldu.

  • Erzincan'da Ramazan Bayramı tedbirleri sıklaştırıldı
    14:16 Erzincan'da Ramazan Bayramı tedbirleri sıklaştırıldı

    Erzincan İl Emniyet Müdürlüğü Merkez, Refahiye ve Tercan Bölge Trafik Denetleme İstasyon Amirlikleri ekiplerince Ramazan Bayramı tedbirleri kapsamında denetimler sıklaştırıldı. Bayram tatili münasebetiyle trafik kazalarını önlemek amacıyla bilgilendirici faaliyetlerin devam edeceği belirtildi.


14:57 Hatay’da seçim sonuçlarıyla ilgili mazbata krizi yaşanıyor Hatay'da seçim sonuçlarıyla ilgili mazbata krizi yaşanıyor
13:39 Cumhur İttifakı, yerel seçimlerde muhalefetin arkasında tamamladı Cumhur İttifakı, yerel seçimlerde muhalefetin arkasında tamamladı
13:12 Ailelerin evlenmelerine karşı çıktığı kuzenler yaşamlarına son verdi Ailelerin evlenmelerine karşı çıktığı kuzenler yaşamlarına son verdi
12:17 Anıtkabir’deki kuralı çiğneyen İmamoğlu’na görevlilerden müdahale: İzin alınması gerekiyor Anıtkabir'deki kuralı çiğneyen İmamoğlu'na görevlilerden müdahale: İzin alınması gerekiyor
11:11 İran’ın İsrail veya ABD’yi hedef alacak saldırısına karşı alarma geçtiler İran'ın İsrail veya ABD'yi hedef alacak saldırısına karşı alarma geçtiler
13:49 Ölümüne Eylem Tok’un oğlu sebep olmuştu Oğuz Murat Aci’nin acılı eşi, mezarı başında gözyaşlarına boğuldu Ölümüne Eylem Tok'un oğlu sebep olmuştu! Oğuz Murat Aci'nin acılı eşi, mezarı başında gözyaşlarına boğuldu
13:33 İstanbul Sancaktepe’de aile İçi tartışma: 2 ölü, 2 ağır yaralı İstanbul Sancaktepe'de aile İçi tartışma: 2 ölü, 2 ağır yaralı
13:08 18 yaşında mahallesine muhtar oldu 18 yaşında mahallesine muhtar oldu
12:59 Meryem Uzerli, hayranıyla yediği yemekten 4 milyon TL kazandı Meryem Uzerli, hayranıyla yediği yemekten 4 milyon TL kazandı
12:05 Kızılcık Şerbeti dizisinde Abdullah ve Alev’in ilişkisi şaşırttı Kızılcık Şerbeti dizisinde Abdullah ve Alev'in ilişkisi şaşırttı
11:55 AK Parti, kaybedilen seçimler sonrası 81 ilde sahaya iniyor Vatandaşa 3 kritik soru yöneltilecek AK Parti, kaybedilen seçimler sonrası 81 ilde sahaya iniyor! Vatandaşa 3 kritik soru yöneltilecek
11:01 Protez tırnakla abdest kabul olur mu Nihat Hatipoğlu’nun cevabı çok net oldu Protez tırnakla abdest kabul olur mu? Nihat Hatipoğlu'nun cevabı çok net oldu
10:25 İBB Başkanı İmamoğlu’na tehdit: Dişe diş, kana kan Ben ya da başka birisi onu yaşatmaz İBB Başkanı İmamoğlu'na tehdit: Dişe diş, kana kan! Ben ya da başka birisi onu yaşatmaz
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.04.2024 15:25:11. #1.13#
SON DAKİKA: Nöroloji Uzmanı: Taraftarların Beyin Yankılanması Fanatizme Götürüyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement