Norris, Avustralya GP\'de Pole Pozisyonunu Kazandı

Formula 1 Avustralya Grand Prix'sinde pole pozisyonunu McLaren'in Büyük Britanyalı pilotu sürücüsü Lando Norris kazandı.

Formula 1'de sezonun ilk yarışı olan Avustralya Grand Prix'sinde sıralama turları, 5 bin 278 metre uzunluğundaki Albert Park Pisti'nde gerçekleştirildi. McLaren'in Büyük Britanyalı sürücüsü Lando Norris 1: 15.096'lık derecesiyle pole pozisyonun sahibi oldu. McLaren'den Oscar Piastri ikinci, Red Bull'dan da son şampiyon Max Verstappen yarışa üçüncü sıradan başlayacak.

Mercedes'ten, Ferrari'ye geçen Büyük Britanyalı pilot Lewis Hamilton ise 8. sıradan start alacak.

Avustralya Grand Prix'si yarın TSİ 07.00'de yapılacak. - İSTANBUL