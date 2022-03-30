Norveç, 10 kişi İle Ermenistan'ı 9-0 yendi - Son Dakika
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Norveç, 10 kişi İle Ermenistan'ı 9-0 yendi

30.03.2022 09:26

Hazırlık maçında Norveç, Ermenistan'ı 9-0 mağlup ederek sahadan sildi. Ev sahibi takıma galibiyeti getiren golleri Erling Haaland (2), Joshua King (3), Alexander Sörloth (2), Kristian Thorstvedt ve Mats Möller Daehli kaydetti.

Dünya Kupası'nda boy gösteremeyecek Haaland, Ermenistan maçında adeta günah çıkardı. Norveç, sahasında Ermenistan'ı 9-0'lık skorla mağlup etti.

Dinlenip dinlenip gol attılar! Haaland resmen günah çıkardı

SÖRLOTH DA COŞTU

Trabzonspor'un eski yıldızı Sörloth ve Haaland, Ermenistan'a karşı duble yaptı. Norveç'in bir diğer yıldızı Joshua King hat-trickle maça damga vurdu. Diğer goller Daehli ve Thorstvedt'ten geldi.

Dinlenip dinlenip gol attılar! Haaland resmen günah çıkardı

FRENE BASMADILAR

Norveç Milli Takımı, ilk yarıda 10 kişi kalan rakip karşısında hiç frene basmadı. Yakaladıkları her pozisyonu değerlendirdiler.

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Dünya Kupası, Ermenistan, Norveç, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Norveç, 10 kişi İle Ermenistan'ı 9-0 yendi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Norveç, 10 kişi İle Ermenistan'ı 9-0 yendi - Son Dakika
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