Norveç, 10 kişi İle Ermenistan'ı 9-0 yendi - Son Dakika

Rusya müzakere için neden Türkiye'yi seçtiklerini açıklayıp Ankara'ya bir de mesaj yolladı

Gece yarısı korkunç olay! Karısını ve komşusunu öldürüp intihar etti

Dünya Kupası'nda boy gösteremeyecek Haaland, Ermenistan maçında adeta günah çıkardı. Norveç, sahasında Ermenistan'ı 9-0'lık skorla mağlup etti.

SÖRLOTH DA COŞTU

Trabzonspor'un eski yıldızı Sörloth ve Haaland, Ermenistan'a karşı duble yaptı. Norveç'in bir diğer yıldızı Joshua King hat-trickle maça damga vurdu. Diğer goller Daehli ve Thorstvedt'ten geldi.

FRENE BASMADILAR

Norveç Milli Takımı, ilk yarıda 10 kişi kalan rakip karşısında hiç frene basmadı. Yakaladıkları her pozisyonu değerlendirdiler.