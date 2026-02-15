Norveç Kayaklı Koşu'da Altın Madalya Kazandı - Son Dakika
Spor

Norveç Kayaklı Koşu'da Altın Madalya Kazandı

15.02.2026 18:10
Norveç, 2026 Milano-Cortina Kış Olimpiyatları'nda kayaklı koşu 4x7,5 km bayrakta altın madalya kazandı.

2026 Milano-Cortina Kış Olimpiyatları'nın kayaklı koşu erkekler 4x7,5 kilometre bayrak kategorisinde Norveç, altın madalyanın sahibi oldu.

İtalya'daki organizasyonun 9. gününde kayaklı koşu erkekler 4x7,5 kilometre bayrak müsabakaları, Tesero Kayaklı Koşu Stadı'nda yapıldı.

Emil Iversen, Martin Loewstroem Nyenget, Einar Hedegart ve Johannes Hoesflot Klaebo'dan oluşan Norveç, bir saat 4 dakika 24.5 saniyelik süresiyle altın madalyaya ulaştı.

Klaebo, 10+10 kilometre skiatlon, sprint klasik ve 10 kilometre serbest kategorilerinin ardından Milano-Cortina 2026'da 4, kariyerinde 9. olimpiyat altın madalyasını kazanarak rekor kırdı.

Bu kategoride Fransa 22.2 saniye geride gümüş, İtalya ise 47.9 saniye farkla bronz madalya aldı.

Klaebo tarihe geçti

Milano Cortina 2026'da adını tarihe yazdıran Klaebo, kış olimpiyatlarında 9 altın madalya kazanan ilk sporcu oldu.

Klaebo, Norveçli kayakçılar Marit Björgen, Ole Einar Björndalen ve Björn Daehlie ile paylaştığı kış oyunlarının en çok altın madalya kazanan sporcusu rekorunu tek başına ele geçirdi.

Norveçli sporcu, Milano-Cortina 2026'da 4 ve PyeongChang 2018'de 3 altın, Pekin 2022'de ise 2 altın, birer gümüş ve bronz olmak üzere kariyerinde 11 olimpiyat madalyası kazandı.

Kaynak: AA

Kış Olimpiyatları, Norveç, Milano, Spor, Son Dakika

