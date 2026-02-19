Norveç Kış Olimpiyatları'nda Zirveyi Bırakmıyor

2026 Milano-Cortina Kış Olimpiyatları'nda 12. günün madalya sıralamasında Norveç, zirvedeki yerini korudu.

İtalya'daki oyunların 12. gününde madalya müsabakaları tamamlandı.

Günü 2 madalyayla tamamlayan Norveç, 15 altın, 8 gümüş ve 10 bronz olmak üzere 33 madalyayla zirvede kalmaya devam etti.

Oyunlarda 12. günün ardından madalya tablosunda ilk 10 sıra şu şekilde:

Sıra Ülke Altın Gümüş Bronz Toplam 1 Norveç 15 8 10 33 2 İtalya 9 5 12 26 3 ABD 7 11 6 24 4 Fransa 6 7 4 17 5 Hollanda 6 7 2 15 6 İsveç 6 6 3 15 7 Almanya 5 8 8 21 8 Avusturya 5 8 4 17 9 Japonya 5 6 11 22 10 İsviçre 5 4 3 12

Kaynak: AA