Premier Lig'de şampiyonluğa koşan Manchester City'nin yıldızı Erling Haaland'ın sosyal medyada paylaştığı yemek görseli olay oldu.
Kalp ve ciğer yediğini her fırsatta belirten Manchester City'nin yıldızı Erling Haaland, sosyal medyada yemek üzere hazırladığı ciğer parçaları dolu tepsinin fotoğrafını paylaştı.
Fotoğrafı gören takipçileri ise Haaland'a tepki gösterdi. Ciğerin kötü gözüktüğünü belirten Norveçli golcünün takipçilerinden bazıları midelerinin bulandığını belirtti.
Haaland'ın paylaşımı:
Son Dakika › Spor › Norveçli golcü Haaland'ın yemeğini görenler tuhaf tepki gösterdi: Midemiz bulandı - Son Dakika