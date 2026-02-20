Nottingham Forest oyuncusundan Fener'e olay sözler - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Nottingham Forest oyuncusundan Fener'e olay sözler

Haberin Videosunu İzleyin
Nottingham Forest oyuncusundan Fener\'e olay sözler
20.02.2026 14:42
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Nottingham Forest oyuncusundan Fener\'e olay sözler
Haber Videosu

Fenerbahçe galibiyeti sonrası Nottingham Forest oyuncusu Ola Aina, ''İstanbul'a geldik, bize 'cehenneme hoş geldiniz' dediler. Ben de 'eyvallah/tamam' dedim. Ama daha çok cennet gibi hissettiriyordu'' dedi. Aina'nın bu sözleri, Türk futbolseverler arasında geniş yankı buldu.

UEFA Avrupa Ligi'nde deplasmanda Fenerbahçe'yi 3-0 mağlup eden Nottingham Forest'ta Ola Aina'nın maç sonrası açıklamaları gündem oldu.

"CEHENNEM DEDİLER, BANA CENNET GİBİ GELDİ"

Karşılaşmanın ardından sosyal medyada canlı yayın açan 29 yaşındaki futbolcu, İstanbul'daki atmosferle ilgili dikkat çeken ifadeler kullandı.

Aina, "İstanbul'a geldik, bize 'cehenneme hoş geldiniz' dediler. Ben de 'burası aslında bana cennet gibi geldi' dedim." sözleriyle Kadıköy'deki atmosferi tiye aldı.

Sosyal medyada hızla yayılan bu sözler, Türk futbolseverler arasında geniş yankı uyandırdı. Ola Aina, bu sezon Nottingham Forest formasıyla 15 maçta görev aldı.

Nottingham Forest, Fenerbahçe, İstanbul, Sözler, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Nottingham Forest oyuncusundan Fener'e olay sözler - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (2)

  • 3475082Ak 3475082Ak:
    cennet zaten orası... 3 0 Yanıtla
  • Ates null Ates null:
    Ülkeyi ve futbolu ne hallere düşürdünüz.Millet resmen tşk geçiyor. 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Nöbetten çıkan anestezi teknikeri, otomobilinde ölü bulundu Nöbetten çıkan anestezi teknikeri, otomobilinde ölü bulundu
Jutta Leerdam, 1 milyon dolar kazandıran kıyafetini satıyor Gelirini bakın ne yapacak Jutta Leerdam, 1 milyon dolar kazandıran kıyafetini satıyor! Gelirini bakın ne yapacak
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na, Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı görevini yürüten Fatih Dönmez atandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na, Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı görevini yürüten Fatih Dönmez atandı.
Maça saatler kala İngiliz gazeteciden Fenerbahçe sözleri: Ona çok dikkat etmeliler Maça saatler kala İngiliz gazeteciden Fenerbahçe sözleri: Ona çok dikkat etmeliler
Alişan Ramazan’ın ilk gününde Umre’ye gitti Alişan Ramazan'ın ilk gününde Umre'ye gitti
Uyuşturucu soruşturmasında ünlü isimler için karar verildi Uyuşturucu soruşturmasında ünlü isimler için karar verildi

14:32
Cebinde 735 doları olan bu ülkede artık milyarder sayılıyor
Cebinde 735 doları olan bu ülkede artık milyarder sayılıyor
14:22
Baba-oğul 6 gün arayla öldü
Baba-oğul 6 gün arayla öldü
14:08
Çeşme Belediye Başkanı Lal Denizli ifade veriyor
Çeşme Belediye Başkanı Lal Denizli ifade veriyor
14:03
ABD, İran’a saldırırsa neler olur İngilizler 7 olasılık sıraladı
ABD, İran'a saldırırsa neler olur? İngilizler 7 olasılık sıraladı
13:14
Okulda cıva zehirlenmesi Öğrenciler hastaneye kaldırıldı
Okulda cıva zehirlenmesi! Öğrenciler hastaneye kaldırıldı
13:12
Bakan Şimşek güzel haberi verip tek tek sıraladı: Bu ilk defa oluyor
Bakan Şimşek güzel haberi verip tek tek sıraladı: Bu ilk defa oluyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.02.2026 14:57:35. #7.11#
SON DAKİKA: Nottingham Forest oyuncusundan Fener'e olay sözler - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.