Nuri Şahin, 25'lik yıldıza imza attırdı - Son Dakika
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Nuri Şahin, 25'lik yıldıza imza attırdı

Nuri Şahin, 25\'lik yıldıza imza attırdı
22.06.2026 20:52
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RAMS Başakşehir, son olarak Hertha Berlin’de forma giyen 25 yaşındaki Polonyalı sol bek Michal Karbownik ile 3 yıllık anlaşma sağladı.

Süper Lig'de gelecek sezon mutlak başarı isteyen RAMS Başakşehir, transfer sezonunun ilk gününde ilk transferini açıkladı.

KARBOWNIK, RAMS BAŞAKŞEHİR'DE

Turuncu-lacivertliler, son olarak Hertha Berlin'de forma giyen 25 yaşındaki Polonyalı sol bek Michal Karbownik ile 3 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı. Kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, "Kulübümüz, son olarak Hertha BSC'de forma giyen Polonyalı Michal Karbownik ile 3 yıllık anlaşma sağladı. Karbownik'e ailemize hoş geldin diyor, turuncu-lacivertli formamızla başarılar diliyoruz" ifadelerine yer verildi.

<a class='keyword-sd' href='/nuri-sahin/' title='Nuri Şahin'>Nuri Şahin</a>, 25'lik yıldıza imza attırdı

6 ASİST YAPTI

Hertha Berlin forması ile 79 maça çıkan Michal Karbownik, bu maçlarda 6 asist yaptı. Karbownik, Polonya Milli Takımı formasını ise 4 kez giydi.

Başakşehir, Nuri Şahin, Berlin, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Nuri Şahin, 25'lik yıldıza imza attırdı - Son Dakika

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