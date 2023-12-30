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Nuri Şahin, Antalyaspor'da geçirdiği üç sezondan sonra Borussia Dortmund'a transfer oldu - Son Dakika
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Nuri Şahin, Antalyaspor'da geçirdiği üç sezondan sonra Borussia Dortmund'a transfer oldu

Nuri Şahin, başarılı futbolculuk kariyerini Antalyaspor'da noktaladıktan sonra takımın başına geçti. Üç sezon boyunca Antalyaspor'un futbol sorumluluğunu üstlenen Şahin, 92 maçta görev aldı. Antalyaspor, Şahin yönetiminde 38 galibiyet elde etti.

Nuri Şahin, Antalyaspor\'da geçirdiği üç sezondan sonra Borussia Dortmund\'a transfer oldu
30.12.2023 - 11:35,
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Başarılı futbolculuk kariyerini Antalyaspor'da noktalayıp, ilk antrenörlük tecrübesini de bu takımda yaşadıktan sonra "en büyük hayali" olarak nitelendirdiği Almanya'nın Borussia Dortmund kulübüyle anlaşan Nuri Şahin, Akdeniz ekibiyle üç sezonda 142 maç heyecanı yaşadı.

Altyapısından yetiştiği Borussia Dortmund'un yanı sıra Liverpool, Real Madrid, Werder Bremen, Feyenoord ve A Milli Takım formalarını giyen, en son Antalyaspor'a transfer olan Şahin, kırmızı-beyazlılarla 2020-2021 ile 2021-2022 sezonlarında Süper Lig'de ve Türkiye Kupası'nda 50 maça çıktı.

Şahin'in de forma giydiği bu mücadelelerde Antalyaspor, 16 galibiyet, 18 beraberlik elde etti, 16 maçta rakiplerine mağlup oldu.

Antalyaspor yönetiminin, teknik direktör Ersun Yanal ile yollarını ayırmasının ardından 5 Ekim 2021'de aynı zamanda futbol sorumluluğu görevine getirdiği Şahin, yeni görevindeki ilk sınavını 2021-2022 sezonunda Süper Lig'in 9. hafta mücadelesinde 16 Ekim 2021'de Sivas deplasmanında verdi.

Hem oyuncu hem antrenör

Sivasspor-Antalyaspor maçında aynı zamanda takımının yedek kulübesindeki futbolcular arasında yerini alan futbol sorumlusu Nuri Şahin'in çalıştırdığı takım, 2-2'lik beraberlikle bir puanla sahadan ayrıldı.

Nuri Şahin'in göreve gelmesinden önce ligde 14. sırada bulunan Antalyaspor, 2021-2022 sezonunu 59 puanla 7'nci sırada tamamladı. Bir süre sonra futbolculuk kariyerini noktalayan Şahin'in yönetimindeki Antalyaspor, 2022-2023 sezonunu ise 41 puanla 13'üncü sırada bitirdi.

En gollü galibiyet Trabzonspor, en farklı mağlubiyet Göztepe maçları

Şahin, futbol sorumluluğunda Antalyaspor ile Süper Lig'deki en gollü galibiyeti 2022-2023 sezonun 3. haftasındaki iç saha maçında Trabzonspor'u 5-2 yenerek aldı.

Akdeniz ekibi, Nuri Şahin'in başında en farklı mağlubiyeti ise 2021-2022 sezonunda Süper Lig'in 20. haftasında 4-0'lık skorla Göztepe deplasmanında yaşadı.

Nuri Şahin, bu sezon Antalyaspor'un başında çıktığı 17'si Süper Lig, 2'si Türkiye Kupası maçında 8 galibiyet, 6 beraberlik, 5 yenilgiyle sahadan ayrıldı.

Antalyaspor futbol sorumluluğu döneminde 81'i Süper Lig, 10'u Türkiye Kupası, 1'i Süper Kupa finali olmak üzere 92 mücadeleye geride bırakan Şahin; 38 galibiyet sevinci yaşadı. Antalyaspor, Şahin yönetiminde 23 maçı beraberlikle geçerken, rakiplerine 31 kez mağlup oldu.

Antalyaspor ile Süper Kupa heyecanı

35 yaşındaki teknik adam, Antalyaspor'un başında Süper Kupa heyecanı da yaşadı.

Kırmızı-beyazlı ekip, 5 Ocak 2022'de Beşiktaş ile Katar'da oynadığı Süper Kupa finalinde, normal süresi ve uzatma dakikaları 1-1 biten karşılaşmada, rakibine penaltı atışları sonunda 5-3 yenilmişti.

Süper Lig'deki mevcut teknik direktörler arasında "en uzun süre görevini sürdüren" konumundayken, Bundesliga ekiplerinden Borussia Dortmund ile yardımcı antrenörlükte anlaşan Nuri Şahin, daha önce, "Hepimizin hayali var. Olabildiğim kadar iyi bir hoca olmak istiyorum. Olabildiği kadar insanlara dokunmak istiyorum. Tabii ki hayallerim var. Ben inanılmaz büyük bir Borussia Dortmund taraftarıyım. İnşallah, Allah nasip eder, bir gün o statta bir maç olsa bile, solumda o sarı duvarı hissetmek istiyorum. En büyük hayalim." açıklamasında bulunmuştu.

Kaynak: AA
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