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Nuri Şahin, Antalyaspor'un kendisinden sonra da başarılı olacağına inanıyor - Son Dakika
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Nuri Şahin, Antalyaspor'un kendisinden sonra da başarılı olacağına inanıyor

Almanya temsilcisi Borussia Dortmund'un yardımcı antrenörlük teklifini kabul eden Nuri Şahin, Antalyaspor'daki futbol sorumluluğu görevini bıraktığını belirterek, kırmızı-beyazlı ekibin kendisinden sonra da çok başarılı olacağına inandığını söyledi. Şahin, Antalyaspor Başkanı Sinan Boztepe ile düzenlenen basın toplantısında teşekkürlerini iletti ve kulübünün değerlerini korumaya çalıştığını vurguladı. Antalyaspor Başkanı Boztepe ise Şahin'in ayrılmasından dolayı kulüpte herhangi bir rahatsızlık olmadığını belirtti ve yeni bir teknik direktör arayışında olduklarını açıkladı.

Nuri Şahin, Antalyaspor\'un kendisinden sonra da başarılı olacağına inanıyor
30.12.2023 - 12:33,
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Almanya temsilcisi Borussia Dortmund'un yardımcı antrenörlük teklifini kabul edip, Antalyaspor'daki futbol sorumluluğu görevini bırakan Nuri Şahin, kırmızı-beyazlı ekibin kendisinden sonra da çok başarılı olacağına inandığını belirtti.

Antalyaspor Başkanı Sinan Boztepe ve teknik sorumlu Nuri Şahin, Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde basın toplantısı düzenledi.

Nuri Şahin, yaptığı konuşmada, son 2-3 günün yoğun geçtiğini belirterek, kendisini anlayışla karşılayan kulüp başkanı Sinan Boztepe ve Antalyaspor camiasına teşekkür etti.

Şahin, Antalyaspor'un kendisi için çok değerli olduğunu belirterek, "Hayal edemeyeceğim ve düşünemeyeceğim bir karar aldım. Bundan 2-3 gün önce Borussia Dortmund'dan gelen teklifi masaya yatırdık. Başkanımla konuştum. ve bu teklifi kabul etmek istediğimi söyledim. Sağ olsun tüm planlamalarımıza rağmen bana yol verdi ve 'hayalinin peşinde koş, gururlandık' dedi. Tüm kamuoyunun önünde başkanımıza teşekkür etmek istiyorum." diye konuştu.

"Antalyaspor'un benim için ne kadar önemli olduğunun, ne anlamda olduğunu artık söylememe gerek yok." diyen Şahin, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bunu hem saha içinde hem saha dışında; iyi günde, kötü günde her zaman yansıtmaya çalıştım. Kulübümüzün değerlerini korumaya çalıştım, kulübümüzü korumaya çalıştım, şehrimizi korumaya çalıştım. İnşallah herkes bunu görmüştür. Bundan hiç şüphem yok zaten. Antalyaspor'daki futbolcularımı, çok değerli kardeşlerimi, çok değerli yol arkadaşlarımı burada bırakıyorum. Onların çok başarılı olacağından eminim. Benden sonra çok daha başarılı olacaklarına eminim. Çünkü hepsi çok karakterli, çok büyük ve iyi futbolcular. Karalar bağlamaya hiç gerek yok. Başkanımıza, tüm planlamada her zaman yanlarında olacağımı ve destek çıkacağımı söyledim. Antalyaspor çok iyi bir durumda. İnşallah çok çok daha iyi yerlere geleceğinden eminim."

"Zamanlama ideal değil"

Şahin, sezon ortasında takımdan ayrılmasının doğru olup olmadığı yönündeki soru üzerine, ideal bir zamanda ayrılmadığını belirtti.

Futbolun dinamikleri ve zamanlamasının çok farklı olduğunu dile getiren Şahin, "Planlamalarımızı yaparken tamamen buraya odaklı planlar yapmıştık her zaman. Geçtiğimiz aylarda çok farklı yerlerden çok ciddi teklifler geldi. Hiçbirini kabul etmedim. Antalyaspor'dan ayrılmayı, inanın sadece bir kulüp için düşünürdüm; o da Borussia Dortmund. Bu teklifin bu zamanda gelmesi benim suçum değil. Oyuncularımın, kulübümün başarısı. Sadece ve sadece Borussia Dortmund'da olduğu için çok düşündüm. Dortmund olmasına rağmen çok düşündüm. Ama hem kulübüme bir bonservis getirerek hem de hayalimi gerçekleştirerek ayrılacağım için gönlüm ferah. Dediğim gibi zamanlama ideal değil, bunu inkar edemem."

Nuri Şahin kalitesinde teknik direktör aranıyor

Antalyaspor Kulübü Başkanı Boztepe ise Nuri Şahin'in Borussia Dortmund'a transferinin çok hızlı geliştiğini belirterek, bu transferden dolayı kulüp olarak gururlu olduklarını söyledi.

Nuri Şahin'in dünyanın en büyük 10 kulübünden birine hoca olarak gittiğini ifade eden Boztepe, "Hocamızı tebrik ediyoruz. Bu duruma hepimiz şaşırdık. Çok hızlı gelişti. İlerideki planlarımızı yaparken, farklı bir planlamaya geçtik." dedi.

Boztepe, Nuri Şahin'in ayrılmasından dolayı kulüpte herhangi bir rahatsızlık ya da huzursuzluğun kesinlikle söz konusu olmadığını vurguladı.

Şahin'in ayrılmasında maddi bir durumun söz konusu olmadığını, tamamen kariyer ve başarı odaklı olduğunu dile getiren Boztepe, "Biz de Antalyaspor ailesi olarak hocamızı yüzde 100 destekliyoruz." diye konuştu.

Boztepe, şu anda 3-4 yerli ve yabancı teknik direktörle görüşmelerinin olduğunu dile getirerek, "Antalyaspor için en iyisi olabilecek, en başarıyı sağlayabilecek, Nuri hocamızın yerini doldurabilecek bir hocayla alakalı karar vermek üzere ekip olarak çalışma yapıyoruz. Önümüzdeki hafta içerisinde netleşmiş olur." ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından Boztepe, Şahin'e plaket takdim etti.

Kaynak: AA
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Son Dakika Spor Nuri Şahin, Antalyaspor'un kendisinden sonra da başarılı olacağına inanıyor - Son Dakika


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