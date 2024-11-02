Nuri Şahin, Bundesliga'yı karıştırdı - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Nuri Şahin, Bundesliga'yı karıştırdı

Nuri Şahin, Bundesliga\'yı karıştırdı

Nuri Şahin yönetimindeki Borussia Dortmund, Almanya Bundesliga'nın 9. haftasında konuk ettiği Leipzig'i 2-1 mağlup etti. Bu sonuçla birlikte Leipzig, bu sezonki ilk yenilgisini alarak haftaya aynı puanla girdiği lider Bayern Münih'in gerisine düştü.

02.11.2024 22:37
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Borussia Dortmund, Almanya Bundesliga'nın 9. haftasında Leipzig'i konuk etti. Signal Iduna Park'taki mücadeleyi 2-1'lik skorla ev sahibi takım kazandı.

LEIPZIG'İN SERİSİ BİTTİ

Nuri Şahin yönetimindeki Dortmund'a galibiyeti getiren golleri 30. dakikada Maximilian Beier ve 64. dakikada Sehrou Guirassy kaydetti. Leipzig'in tek golü ise 27. dakikada Benjamin Sesko'dan geldi.Bu sonuçla birlikte Leipzig, bu sezonki ilk yenilgisini aldı ve 20 puanda kaldı. Dortmund ise 16 puana yükselerek 5. sıraya yerleşti.

BUNDESLIGA'DA ZİRVE KARIŞTI

Leipzig, haftaya lider Bayern Münih ile aynı puanda girdi ve bu mağlubiyetle birlikte zirve yarışında Bayern'in 3 puan gerisine düşerek 2. sırada konumlandı. Bundesliga'da bir sonraki hafta Dortmund, Mainz'a konuk olacak. Leipzig ise Mönchengladbach'ı ağırlayacak.

İşte Bundesliga'da oluşan puan durumu;

  1. Bayern Münih: 23
  2. Leipzig: 20
  3. Eintracht Frankfurt: 17
  4. Bayer Leverkusen: 16
  5. Borussia Dortmund: 16

Borussia Dortmund, Bayern Münih, RB Leipzig, Nuri Şahin, Bundesliga, Dortmund, Almanya, Futbol, Bayer, Dünya, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Nuri Şahin, Bundesliga'yı karıştırdı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (4)

  • Ender Kervancıoğlu:
    Bu galibiyet ancak nefes aldırır. Nuri şahin er geç gönderilecek. 2 13 Yanıtla
  • sudem meliss:
    çirkef Nuri 2 2 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

23:33 Mauro Icardi, Wanda Nara’yı takipten çıktı Mauro Icardi, Wanda Nara'yı takipten çıktı
21:14 İranlı genç kadından “zorunlu örtünme“ kuralına karşı iç çamaşırlı eylem İranlı genç kadından "zorunlu örtünme" kuralına karşı iç çamaşırlı eylem
20:46 Şirin’i katleden cani, vahşi cinayeti tüm soğukkanlılığıyla anlattı Şirin'i katleden cani, vahşi cinayeti tüm soğukkanlılığıyla anlattı
20:37 Mustafa Varank’ın bindiği arazi aracı kaza yaptı Mustafa Varank'ın bindiği arazi aracı kaza yaptı
16:47 İspanya’da sel felaketinde ölenlerin sayısı 211’e yükseldi İspanya'da sel felaketinde ölenlerin sayısı 211'e yükseldi
10:48 Boydak ailesinin ünlü bankadaki hisselerine el konuldu Boydak ailesinin ünlü bankadaki hisselerine el konuldu
10:34 Cinsel ilişki videosu ortaya çıkan Türk hakem meslektaşlarına öfke kustu Cinsel ilişki videosu ortaya çıkan Türk hakem meslektaşlarına öfke kustu
10:18 Mehmet Şimşek: Notu iki kademe artırılan tek ülkeyiz Mehmet Şimşek: Notu iki kademe artırılan tek ülkeyiz
10:16 Şirin Elmas’ın katiliyle son görüntüleri ortaya çıktı Şirin Elmas'ın katiliyle son görüntüleri ortaya çıktı
10:16 Otomotiv devinde kriz büyüyor Otomotiv devinde kriz büyüyor
09:54 4 üniversite öğrencisine bakarak kendini tatmin etti 4 üniversite öğrencisine bakarak kendini tatmin etti
09:48 ABD’de elektronik oy verme ekranında ’’Trump’’ hatası gündem oldu ABD'de elektronik oy verme ekranında ''Trump'' hatası gündem oldu
09:39 Cristiano Ronaldo’dan Messi tezahüratlarına olay tepki Cristiano Ronaldo'dan Messi tezahüratlarına olay tepki
09:38 Kredi kartlarında kademeli faiz dönemi başladı Az borcu olan daha az faiz ödeyecek Kredi kartlarında kademeli faiz dönemi başladı! Az borcu olan daha az faiz ödeyecek
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.11.2024 00:08:07. #1.11#
SON DAKİKA: Nuri Şahin, Bundesliga'yı karıştırdı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.