Nuri Şahin: Değerli 3 Puan Aldık - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Nuri Şahin: Değerli 3 Puan Aldık

21.02.2026 19:43
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Başakşehir, Alanyaspor'u 2-1 yenerek önemli bir galibiyet elde etti, Nuri Şahin açıklamalarda bulundu.

RAMS Başakşehir Teknik Direktörü Nuri Şahin, Alanyaspor karşısında çok değerli 3 puan aldıklarını söyledi.

Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında RAMS Başakşehir deplasmanda Corendon Alanyaspor'u 2-1 mağlup etti. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Başakşehir Teknik Direktörü Nuri Şahin, "Bizim için çok değerli bir galibiyet. Mağlubiyetten sonra bizim için çok önemliydi reaksiyon maçıydı. Takımın ilk yarıdaki oyunundan çok memnunum. İkinci yarı 3'ü bulamadık. Alanyaspor'u golle oyuna ortak ettik. Ama takımın geliştiğini son 20-25 dakikada gördük. Kalemizi koruduk. Çok fazla pozisyon vermedik. Bizim için çok değerli 3 puan aldık. Gayet memnunum. Yolumuza devam ediyoruz. Alanyaspor'a başarılar diliyorum" dedi. - ANTALYA

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Alanyaspor, Başakşehir, Nuri Şahin, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Nuri Şahin: Değerli 3 Puan Aldık - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Elektrikli araç kullanıcıları için 1 Temmuz’dan sonra her şey değişecek Elektrikli araç kullanıcıları için 1 Temmuz'dan sonra her şey değişecek
Savaş an meselesi ABD savaş gemisi kritik bölgeye girdi, iki ordu yüksek alarma geçti Savaş an meselesi! ABD savaş gemisi kritik bölgeye girdi, iki ordu yüksek alarma geçti
17 yaşındaki lise öğrencisi metroda canına kıydı Son mesajı kahretti 17 yaşındaki lise öğrencisi metroda canına kıydı! Son mesajı kahretti
ABD’den tartışma yaratacak adım NATO tatbikatından savaş uçaklarını çektiler ABD'den tartışma yaratacak adım! NATO tatbikatından savaş uçaklarını çektiler
Bakan Gürlek’ten ’İmamoğlu’na ziyaret’ açıklaması Bakan Gürlek'ten 'İmamoğlu'na ziyaret' açıklaması
Fenerbahçe Olağanüstü Genel Kurul tarihi belli oldu Fenerbahçe Olağanüstü Genel Kurul tarihi belli oldu

20:09
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan çiftçilere müjde: Bitkisel üretim yapanlara 81 milyar liralık ödeme yapacağız
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan çiftçilere müjde: Bitkisel üretim yapanlara 81 milyar liralık ödeme yapacağız
19:53
Aleyna Tilki’nin annesi, 3 günde paraya doydu
Aleyna Tilki'nin annesi, 3 günde paraya doydu
19:25
Trump: Yüzde 10 küresel vergi oranını yüzde 15’e çıkarıyorum
Trump: Yüzde 10 küresel vergi oranını yüzde 15'e çıkarıyorum
19:17
Canlı anlatım: Karşılaşmada heyecan çok yüksek
Canlı anlatım: Karşılaşmada heyecan çok yüksek
17:48
Demet Akalın’dan Ramazan programları için çok tartışılacak öneri
Demet Akalın'dan Ramazan programları için çok tartışılacak öneri
17:08
“Savcıyım“ deyip tehditler savuran kadın böyle gözaltına alındı
"Savcıyım" deyip tehditler savuran kadın böyle gözaltına alındı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.02.2026 20:25:51. #.0.4#
SON DAKİKA: Nuri Şahin: Değerli 3 Puan Aldık - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.