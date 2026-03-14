Nuri Şahin'den Galatasaray Maçı Değerlendirmesi
Nuri Şahin'den Galatasaray Maçı Değerlendirmesi

14.03.2026 23:10
Nuri Şahin, 10 kişi kaldıkları Galatasaray maçında yaşanan hayal kırıklığını dile getirdi.

RAMS Başakşehir Teknik Direktörü Nuri Şahin, Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında 3-0 kaybettikleri Galatasaray maçında 10 kişi kalmaları ve hemen sonrasında yedikleri golün ardından ayağa kalkamadıklarını söyledi.

Genç teknik adam, RAMS Park'ta yapılan maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Mücadelenin 56. dakikasında Festy Ebosele'nin kırmızı kart gördüğünü hatırlatan Şahin, şunları kaydetti:

"Maçı iki türlü okumak lazım. Maçın ilk yarısı istediğimiz gibi geçti. Galatasaray'ı bu atmosferde, bu formda kalemizden uzak tutmaya çalıştık. Ön alan baskısını da gayet iyi yaptık. İkinci yarıda ne yazık ki çok erken yediğimiz çift sarıdan kırmızı kart bizi bir kişi eksik bıraktı. Hemen arkasından gol yememiz ise bir hayal kırıklığına neden oldu. Ondan sonra ayağa kalkamadık, istediğimiz oyunu sahaya yansıtamadık. Bu tarz maçları kazanmak istiyorsan anları çok doğru oynaman lazım. Karşındaki takım çok güçlü. Ne yazık ki 10 kişiyle istediğimiz reaksiyonu veremedik. Bu maçı unutup artık önümüze bakacağız. Galatasaray'a bugün için tebrikler, Avrupa'da da hem Galatasaray'a hem Samsunspor'a sonsuz başarılar diliyorum."

Kaynak: AA

Galatasaray, Nuri Şahin, Futbol, Spor

