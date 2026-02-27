Nuri Şahin: Haklı Galibiyet - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Nuri Şahin: Haklı Galibiyet

27.02.2026 23:29
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Başakşehir'in teknik direktörü Nuri Şahin, Konyaspor galibiyetinin ardından futbolu değerlendirdi.

RAMS Başakşehir Teknik Direktörü Nuri Şahin, Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında 2-0 kazandıkları TÜMOSAN Konyaspor maçında haklı bir galibiyet aldıklarını söyledi.

Şahin, Başakşehir Fatih Terim Stadı'ndaki maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Karşılaşmanın ilk yarısındaki iki takımın futbolunu beğenmediğini belirten Şahin, "Galibiyetten dolayı çok mutluyum. Ancak ilk yarıda istediğimiz oyunu ne biz oynadık ne de rakip oynattı. İyi bir futbol yoktu. İkinci yarı istediğimiz ve kendimize yakışan oyunu sahaya yansıttık. Hak ederek bir galibiyet aldığımızı düşünüyorum. İlk yarı çok hoşuma gitmedi ama ikinci yarıdan memnunum. Bugün değinmek istediğim bir konu var. Ne yazık ki topun oyunda kalma süresi sadece 45 dakikaydı. Bir yarı futbol oynanmadı. Her zaman Türk futbolunun marka değerini konuşuyoruz. En büyük görev biz hocalara düşüyor ama oyuncularımız ve hakemlerin de sorumluluğu var. Umarım 55-60 dakikaları görürüz." ifadelerini kullandı.

Süper Lig'in 25. haftasında Göztepe, Ziraat Türkiye Kupası'nda ise grubun son maçında Trabzonspor ile karşılaşacaklarını hatırlatan Şahin, Avrupa kupalarına vize almak için mücadele edeceklerini vurguladı.

Şahin, "Ne yazık ki sezon başında hem alışma sürecimizde hem de benden önceki dönemde çok kredi kaybettik. O yüzden oyuncularıma her hafta 'final maçı' diyorum. Onlar da artık sıkıldı ama gerçek bu. Her maç bizim için bir final. Bir maç kaybettiğinizde yarıştan kopuyorsunuz. Yeniden tırmanmak için 2-3 maça ihtiyaç duyuyorsunuz. Maç maç gitmeye karar verdik. Ligin en güzel ama en zor dönemine girdik. Hatanın telafisi yok. Ligde elimizden geleni yapacağız. Türkiye Kupası'nda da gerçek bir final oynayacağız. Çünkü beraberlik bize yetmiyor. Maçı kazanmamız lazım. Başakşehir, her sene Türkiye Kupası'na şampiyon olmak için giriyor. Bu benim için de geçerli. Umarım maçı (Trabzonspor) kazanarak son 8'e kalırız. Ondan sonra da hedefimiz kupayı kazanmak. Umarım hem Türkiye Kupası'nda hem de ligde istediğimiz yerlere ulaşırız." diye konuştu.

"Shomurodov ve Selke iyi bir ikili oldu"

Nuri Şahin, birlikte oynattığı Eldor Shomurodov ve Davie Selke'nin iyi bir uyum yakaladığını söyledi.

Gol krallığı yarışındaki Shomurodov'un yanı sıra Selke'nin son 6 lig maçında 6 gol attığının hatırlatılması üzerine genç teknik adam, "Elimde 4 çok iyi santrfor var. Hepsini sahada görmek istediğim için formasyon değiştirdik. Shomurodov'un oyun zekası Selke'yi rahatlatıyor. Selke'nin fiziksel kapasitesi ve hava hakimiyeti Shomurodov'u rahatlatıyor. İyi bir ikili oldular. Selke ile birlikte oynadım. Onun gol atacağını biliyordum ama sabırlı davranarak oyununa yöneldik. Yavaş yavaş golleri de gelmeye başladı. Birbirini iyi tamamlayan iki oyuncu var. Bertuğ kısa zamanda aramıza dönecek. Nuno da Costa gibi oyuncularla iyiyiz." dedi.

"Hem Galatasaray'a hem de Samsunspor'a Avrupa'da sonsuz başarılar diliyorum"

Turuncu-lacivertli takımın teknik direktörü, Türkiye'yi Avrupa'da temsil etmeyi sürdüren Galatasaray ve Samsunspor'a başarı diledi.

Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turunda bir dönem formasını giydiği İngiltere temsilcisi Liverpool ile eşleştiğinin sorulması üzerine Nuri Şahin, "Hem Galatasaray'a hem de Samsunspor'a Avrupa'da sonsuz başarılar diliyorum. Liverpool eşleşmesiyle ilgili yorum yapmama gerek yok. Her Türk gibi Galatasaray ile gurur duydum. Samsunspor da inşallah sonuna kadar gider. Ben Liverpool'da oynayalı 15 sene oldu. O yüzden bir şey söylememe gerek yok." diyerek sözlerini tamamladı.

Kaynak: AA

Basın Toplantısı, Teknik Direktör, Nuri Şahin, Başakşehir, Konyaspor, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Nuri Şahin: Haklı Galibiyet - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ekipleri bile korku sardı Kazdıkları topraktan 171 ceset çıkarıldı Ekipleri bile korku sardı! Kazdıkları topraktan 171 ceset çıkarıldı
Yapay zeka depremi Dev şirket çalışanlarının yarısını işten çıkarıyor Yapay zeka depremi! Dev şirket çalışanlarının yarısını işten çıkarıyor
Cumhurbaşkanı Zerdari: Barışımızı zayıflık sananlar güçlü bir karşılıkla karşılaşacak Cumhurbaşkanı Zerdari: Barışımızı zayıflık sananlar güçlü bir karşılıkla karşılaşacak
ABD’de Arakanlı mülteci sokakta ölü bulundu ABD'de Arakanlı mülteci sokakta ölü bulundu
Pakistan-Afganistan arasında resmen savaş başladı Bilanço korkunç boyutta Pakistan-Afganistan arasında resmen savaş başladı! Bilanço korkunç boyutta
Alarmları kurun Bugün büyük gün Alarmları kurun! Bugün büyük gün

21:35
Pide almak için gittiği fırında dehşeti yaşadı
Pide almak için gittiği fırında dehşeti yaşadı
21:29
Trump, Pakistan-Afganistan savaşındaki tarafını belli etti
Trump, Pakistan-Afganistan savaşındaki tarafını belli etti
21:22
İsrail’de sığınaklar halkın kullanımına açıldı
İsrail'de sığınaklar halkın kullanımına açıldı
20:46
Trump: Müzakere şeklinden memnun değilim, bazen askeri güç kullanmanız gerekiyor
Trump: Müzakere şeklinden memnun değilim, bazen askeri güç kullanmanız gerekiyor
19:57
İngiltere’den dikkat çeken İran kararı: Tahran Büyükelçiliği geçici olarak kapatıldı
İngiltere'den dikkat çeken İran kararı: Tahran Büyükelçiliği geçici olarak kapatıldı
19:52
İbrahim Tatlıses’e mirasından men ettiği çocuklarından rest
İbrahim Tatlıses'e mirasından men ettiği çocuklarından rest
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.02.2026 01:32:22. #7.12#
SON DAKİKA: Nuri Şahin: Haklı Galibiyet - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.