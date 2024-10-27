Nurlupınarspor 4'te 4 Yaptı - Son Dakika
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Nurlupınarspor 4'te 4 Yaptı

Nurlupınarspor 4\'te 4 Yaptı

Manisa 1965 Nurlupınar Gençlergücüspor, 4. galibiyetini alarak liderliğini sürdürdü.

27.10.2024 19:40
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Bölgesel Amatör Lig (BAL) 8. Grupta mücadele eden Manisa 1965 Nurlupınar Gençlergücüspor, galibiyet serisini sürdürerek 4'te 4 yaptı ve puanını 12'ye çıkararak en yakın rakiplerinden 2 puan önde liderliğini devam ettirdi.

Geçtiğimiz sezon Manisa Süper Amatör Lig'de şampiyon olarak BAL'a yükselen Nurlupınarspor ligin 4. hafta maçında evinde karşılaştığı Çanakkale Ezinespor'u 2-0 yenerek ligde üst üste 4. galibiyetini aldı. Nurlupınarspor futbolcuları sahaya 'Kadına Şiddete hayır' yazılı pankartla çıktı.

Muradiye Futbol Sahası'nda oynanan maçta Nurlupınarspor, maçın 35. dakikasında Hamza Alkan'ın golüyle 1-0 öne geçti. İlk yarısı 1-0 Nurlupınarspor'un üstünlüğü ile tamamlanan karşılaşmanın ikinci yarısının son bölümlerinde 90. dakikada Nurullah Ası'nın golüyle Nurlupınarspor skoru 2-0 yaptı. Maçta başka gol olmayınca maç 2-0 sona erdi.

Maç sonrası Nurlupınarspor futbolcuları büyük bir sevinç yaşayarak mutluluklarını taraftarlarıyla paylaştı.

Nurlupınarspor bu galibiyette üst üste 4. maçından da galibiyetle ayrılmayı başararak puanının 12'ye çıkardı. Nurlupınarspor'un rakipleri Tepecik ve Fethiyespor'un berabere kalmasıyla rakiplerine 2 puan fark atarak liderliğini sürdürdü.

Nurlupınarspor ligin 5. haftasında hafta içi maçında 1966 Edremitspor'a konuk olacak. - MANİSA

Kaynak: İHA

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