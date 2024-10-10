Nusaybin Çocukları Halı Saha İstiyor - Son Dakika
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Nusaybin Çocukları Halı Saha İstiyor

Nusaybin Çocukları Halı Saha İstiyor

Nusaybin'deki çocuklar, kaymakamdan halı saha talep etti, mevcut alanda oyun oynamak zor.

10.10.2024 11:05
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Mardin'in Nusaybin ilçesinde çocuklar, halı saha yapılması için kaymakama seslendi.

Nusaybin ilçesi Devrim Mahallesi'nde yaşayan çocuklar, mahallelerinde halı saha olmadığı için boş arazide tahta ve moloz yığınları arasında taşları toplayıp, oyunlarını oynamaya çalışıyor. Saha isteyen çocuklar, toprak alanda hep bir ağızdan, 'Kaymakamımızdan yardım istiyoruz' çağrısında bulundu.

Tozlu şartlar altında futbol oynamak istemediğini söyleyen Muhammed Yusuf Çelik, moloz yığınları ve tahta ile dolu olduğu için burada sakatlandığını ifade etti. Ellerine hep kıymık battığını dile getiren Çelik, "Temiz bir yer istiyoruz, en azından moloz yığınları ve tahtalar kaldırılsın" dedi.

Muhammed Alge ise, tahta ve moloz yığınları arasında oyun oynayamadıklarını, empati kurulması gerektiğini kaydetti.

Okul çıkışlarında futbol oynayacakları bir alan istediklerini söyleyen Demhat Oktan, "Alanımız olmadığı için topumuz patlıyor. Kendi imkanımız ile topu yapmaya çalışıyoruz. Temiz ve düzgün bir yer istiyoruz" ifadelerini kullandı.

Alanın kirli, temiz bir futbol sahası istediklerini belirten Akif Erdal Oktan da, "Burası çok tozlu, düştüğümüz zaman yaralanıyoruz. Burada bir halı saha istiyoruz. Hala saha olmasa bile buranın temizlenmesini rica ediyoruz" dedi. - MARDİN

Kaynak: İHA

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