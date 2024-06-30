Nwakaeme, Trabzonspor'a coşkulu bir karşılama ile geri döndü - Son Dakika
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Nwakaeme, Trabzonspor'a coşkulu bir karşılama ile geri döndü

Nwakaeme, Trabzonspor\'a coşkulu bir karşılama ile geri döndü

Trabzonspor'da dört sezon oynayan Nwakaeme, iki sezon ardından bordo-mavili kulübe geri döndü. Nijeryalı futbolcuyu, havalimanında coşkulu bir kalabalık karşıladı. Nwakaeme, taraftarların sevgisine layık olmaya çalışacağını belirtirken, Trabzon'u ve Trabzonspor'un her şeyini çok özlediğini ifade etti. Başkan Yardımcısı Nevzat Kaya ise Nwakaeme ile abi-kardeş ilişkileri olduğunu ve taraftarların onu çok sevdiğini söyledi.

30.06.2024 16:01
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Trabzonspor'da dört sezon oynayan Nwakaeme, iki sezon ardından bordo-mavili kulübe geri döndü. Nijeryalı futbolcuyu, havalimanında coşkulu bir kalabalık karşıladı.

İsrail'in Hapoel Beer Sheva takımında 2018-2019 sezonunda transfer edilen Anthony Nwakaeme Trabzonspor'da dört sezon geçirdi. Söz konusu sezonlarda birer Süper Lig Şampiyonluğu, Türkiye Kupası ve Süper Kupa'yı kaldıran Nijeryalı oyuncu, şampiyonluk sezonunun ardından bordo-mavililerden ayrılarak 2022-23 ve 2023-24 sezonlarını Suudi Arabistan'ın Al Feiha takımında geçirdi. Nwakaeme iki sezonun ardından yeniden Trabzonspor'a döndü.

Trabzonspor Başkan Yardımcısı Nevzat Kaya ile birlikte İngiltere'den özel uçakla saat 15: 00'te Trabzon'a gelen Nijeryalı oyuncuya bordo-mavili taraftarlar coşkulu bir karşılama yaptı. Çiçeklerle karşılanan oyuncu basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

"Taraftarların sevgisine layık olmaya çalışacağım"

Tekrar Trabzonspor'a döndüğü için mutlu olduğunu belirten Nwakaeme, "Kendisini karşılamak için havaalanına gelen taraftarların sevgisine layık olmaya çalışacağım. Onların nasıl olduğunu biliyorum. Taraftarların beni nasıl takip ettiklerini biliyorum. İnanılmaz bir duygu. Birçok mesaj aldım. Hepsine tek tek teşekkür etmek istiyorum. Bu sevgiyi ve bu takibi hiç bırakmadılar. Sosyal medyaya attığım o paylaşımda tam olarak anlaşmamıştık ama ben anlaşacağımızı biliyordum. O yüzden çok kolay oldu, o video ile zaten anlaşmıştık. Başkanımıza, Başkan Yardımcısı Nevzat Kaya'ya ve hocamıza çok teşekkür etmek istiyorum" ifadelerini kullandı.

Trabzon'u ve Trabzonspor'un her şeyini çok özlediğini belirten Nwakaeme, "Stadyumun coşkusunu ve heyecanını çok özledim. Kutlamalar hepsini çok özledim" diye konuştu.

"Onuachu Trabzon'da ne kadar mutlu olduğunu bana anlattı"

Vatandaşı Onuachu'nun Trabzonspor ile ilgili düşüncelerini de aktaran Nwakaeme, "Onuachu Trabzonspor'da ne kadar mutlu olduğunu bana anlattı. Tekrar geri dönmesinin kendisini ne kadar mutlu edeceğini anlattı. Burada çok iyi bir süreç yaşadığını anlattı. Şu anki süreçle ilgili olarak ise bir bilgim yok" sözlerini kaydetti.

Trabzonspor Başkan Yardımcısı Nevzat Kaya ise Nwakaeme ile abi-kardeş ilişkileri olduğunu belirterek, "Trabzonspor'da 4 yıl oynadığı süre boyunca iyi bir ilişkimiz oldu. Buradan ayrıldıktan sonrada ilişkimiz hiç kopmadı. Kongre sürecinde söylemiştim. Başkanımız ve hocamız isterse Nwakaeme'yi getiririm. Allah nasip etti ve getirdik. Taraftarlarımız onu çok seviyor. İnanılmaz mutluyuz. Taraftarlarımız her şeyin iyisini hak ediyor" dedi. - TRABZON

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Nwakaeme, Trabzonspor'a coşkulu bir karşılama ile geri döndü - Son Dakika

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