Nwakaeme, Trabzonspor’a Duygusal Veda

23.05.2026 22:36
Anthony Nwakaeme, Trabzonspor taraftarına teşekkür ederek kulübe duygusal bir veda mesajı yayımladı.

TRABZONSPOR'un Nijeryalı futbolcusu Anthony Nwakaeme, yayımladığı veda mesajında bordo-mavili taraftarlara teşekkür etti. Trabzon'da yaşadığı yılları unutamayacağını söyleyen deneyimli futbolcu, "Trabzonspor oyuncusu olmasam da ben büyük bir Trabzonspor taraftarıyım" dedi.

Trabzonspor'da uzun yıllar forma giyen ve taraftarın sevdiği biri haline gelen Anthony Nwakaeme, yayımladığı duygusal mesajla bordo-mavili camiaya veda etti. Trabzonspor'da geçirdiği dönemi 'inanılmaz' olarak tanımlayan Nijeryalı futbolcu, yaşadığı şampiyonluklar, takım arkadaşları ve taraftar desteğinin kariyerinde unutulmaz bir yere sahip olduğunu ifade etti.

'TRABZON'DA BENİ MUTLU EDEN ÇOK ŞEY VAR'

Veda mesajında duygularını anlatan Nwakaeme, "İyi hissediyorum. Farklı duygular içindeyim. Ama hepsini toparlayacak olursam iyi hissediyorum, minnettarım ve çok mutluyum. Hepsi inanılmazdı. Kupa kazandığım her maç, birlikte mücadele ettiğim her oyuncu, her teknik direktör ve özellikle Trabzon'daki tüm taraftarlar bunu hak ediyor. Hatta bundan daha fazlasını hak ediyorlar" ifadelerini kullandı.

Trabzon'da sadece kupalar kazanmadığını belirten deneyimli futbolcu, "Bu gerçekten inanılmaz bir duygu. Geriye dönüp baktığımda Trabzon'da beni mutlu eden çok şey olduğunu düşünüyorum. Sadece kupalar değil, insanların bana yaklaşımı da. Bunu yanımda görebildiğim için gurur duyuyorum" dedi.

'BANA HER ZAMAN DESTEK OLDUNUZ'

Trabzonspor taraftarına teşekkür eden Nwakaeme, "Size mesajım şu; size teşekkür ederim. Size kaç kere teşekkür etsem az gelir. Beni her zaman desteklediniz, beni her zaman motive ettiniz. Bu yüzden size söyleyeceğim çok fazla şey yok. Sadece her şey için ne kadar minnettar olduğumu söylemek istiyorum" diye konuştu.

'BEN BÜYÜK BİR TRABZONSPOR TARAFTARIYIM'

Bordo-mavili kulübe olan bağlılığını vurgulayan Nijeryalı futbolcu, "Gösterdiğiniz sevgi ve destek için hepinize teşekkür ederim. ve şunu bilmenizi isterim ki Trabzonspor oyuncusu olmasam bile ben büyük bir Trabzonspor taraftarıyım. Her şey için size sonsuza kadar minnettar kalacağımı söylemek istiyorum. Teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

TRABZONSPOR TARİHİNE ADINI YAZDIRDI

Nwakaeme, Trabzonspor'a ilk olarak 2018-19 sezonunda İsrail ekibi Hapoel Beer Sheva'dan transfer oldu. Bordo-mavili takımda kısa sürede taraftarın sevgilisi haline gelen Nijeryalı futbolcu, 2021-22 sezonunda kazanılan Süper Lig şampiyonluğunun en önemli isimlerinden biri oldu. 2022-23 sezonunda Suudi Arabistan ekibi Al Fayha'ya transfer olan deneyimli oyuncu, bordo-mavili taraftarlarla bağını hiç koparmadı. Nwakaeme, 2024-25 sezonunda Trabzonspor'a dönerek ikinci döneminde de takımın önemli isimlerinden biri olarak forma giydi.

Anthony Nwakaeme, Trabzonspor forması altında ortaya koyduğu performansla kulüp tarihinin unutulmaz yabancı oyuncuları arasında yer aldı. Bordo-mavili formayla Süper Lig şampiyonluğu yaşayan Nijeryalı futbolcu, attığı kritik goller, yaptığı asistler ve bireysel performansıyla taraftarın sevgilisi oldu. Özellikle hücumdaki yaratıcılığı, bire birdeki etkili oyunu ve maçlara yaptığı skor katkısıyla Trabzonspor'un son yıllardaki en önemli isimlerinden biri olarak hafızalarda yer etti.

Kaynak: DHA

23:08
22:46
22:10
22:10
21:59
21:35
21:24
21:16
20:46
20:40
