O hareketin bedeli 2 maç oldu! Jurgen Klopp, hakeme yaptığı çıkışın bedelini ağır ödedi

Liverpool'un hocası Jürgen Klopp, Tottenham ile oynadığı lig maçında hakeme yönelik ifadeleri nedeniyle iki maç men cezası aldı.

2 MAÇ VE 75 BİN STERLİN CEZA

İngiltere Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, Liverpool'un konuk ettiği Tottenham'ı 4-3 yendiği 30 Nisan'da oynanan lig maçı sonrasında Klopp'un, hakem Paul Tierney'yi eleştirdiği ifadelerin "uygunsuz" olarak değerlendirildiği, biri ertelemeli olmak üzere iki maç men ve 75 bin sterlin para cezasına çarptırıldığı belirtildi.

ASTON VİLLA MAÇINDA TRİBÜNDE OLACAK

Cezası nedeniyle 21 Mayıs Pazar günü konuk edecekleri Aston Villa karşılaşmasını yedek kulübesi yerine tribünden takip edecek Klopp'un, ertelemeli maç cezası ise benzer bir disiplin sorunu yaşaması halinde 2023-24 sezonu sonuna kadar uygulamaya konabilecek. Alman teknik adam, takımının Southampton ile deplasmanda oynayacağı ligin son maçında yedek kulübesindeki yerini alabilecek.