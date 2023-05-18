O hareketin bedeli 2 maç oldu! Jurgen Klopp, hakeme yaptığı çıkışın bedelini ağır ödedi - Son Dakika
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O hareketin bedeli 2 maç oldu! Jurgen Klopp, hakeme yaptığı çıkışın bedelini ağır ödedi

18.05.2023 23:16

İngiltere devi Liverpool'un hocası Jurgen Klopp'a hakeme yönelik ifadeleri sebebiyle iki maç men cezası verildi.

Liverpool'un hocası Jürgen Klopp, Tottenham ile oynadığı lig maçında hakeme yönelik ifadeleri nedeniyle iki maç men cezası aldı.

2 MAÇ VE 75 BİN STERLİN CEZA

İngiltere Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, Liverpool'un konuk ettiği Tottenham'ı 4-3 yendiği 30 Nisan'da oynanan lig maçı sonrasında Klopp'un, hakem Paul Tierney'yi eleştirdiği ifadelerin "uygunsuz" olarak değerlendirildiği, biri ertelemeli olmak üzere iki maç men ve 75 bin sterlin para cezasına çarptırıldığı belirtildi.

ASTON VİLLA MAÇINDA TRİBÜNDE OLACAK

Cezası nedeniyle 21 Mayıs Pazar günü konuk edecekleri Aston Villa karşılaşmasını yedek kulübesi yerine tribünden takip edecek Klopp'un, ertelemeli maç cezası ise benzer bir disiplin sorunu yaşaması halinde 2023-24 sezonu sonuna kadar uygulamaya konabilecek. Alman teknik adam, takımının Southampton ile deplasmanda oynayacağı ligin son maçında yedek kulübesindeki yerini alabilecek.

NE OLMUŞTU?

55 yaşındaki çalıştırıcı, Tottenham maçının 90+4. dakikasında Diogo Jota'nın golüyle 4-3 öne geçmelerinin ardından dördüncü hakemin önüne gelerek gol sevincini yaşamış ve sarı kartla cezalandırılmıştı. Klopp, mücadelenin ardından yaptığı açıklamada, "Tierney ile bir geçmişimiz var. Bize neden karşı olduğunu bilmiyorum. Aramızda bir problem olmadığını söyledi ama bu doğru olamaz. 2021'de Tottenham ile oynadığımız maçta Harry Kane'e kırmızı kart göstermesi gerekirdi. Kane'i çok severim, çılgın bir oyuncudur ama o maçta kırmızı kart görmeliydi. Aynı hakem, bu karşılaşmaya da verildi" ifadelerini kullanmıştı.

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Paul Tierney, Liverpool, Tottenham, England, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor O hareketin bedeli 2 maç oldu! Jurgen Klopp, hakeme yaptığı çıkışın bedelini ağır ödedi - Son Dakika


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