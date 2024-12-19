Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, Play-Off Finalinde Taraftarların İlgi Odağı Oldu - Son Dakika
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Spor

Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, Play-Off Finalinde Taraftarların İlgi Odağı Oldu

Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, Play-Off Finalinde Taraftarların İlgi Odağı Oldu

Eskişehir Erkekler Basketbol Ligi play-off finalinde Harb-İş ve Sümer Basket takımları karşı karşıya gelirken, Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt maçta büyük ilgiyle karşılandı. Harb-İş şampiyonluğu ilan etti ve Başkan Kurt, takımlara başarılar diledi.

19.12.2024 12:41  Güncelleme: 12:44
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Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, Eskişehir Erkekler Basketbol Ligi play-off finalini izlemeye gittiği Harb-İş ile Sümer karşılaşmasında taraftarlar tarafından büyük ilgiyle karşılandı.

Eskişehir Erkekler Basketbol Ligi'nde play-off final heyecanı yaşandı. Harb-İş ile Sümer Basket takımlarının kıyasıya mücadele ettiği final maçı 86-86 sonuçlandı. İlk maçı 7 farkla kazanan Harb-İş Spor, şampiyonluğunu ilan etti. Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt da maçı izleyenler arasındaydı. Başkan Kurt, her iki takım taraftarlarının da yoğun ilgisiyle karşılandı. Şahit Anıl Gül Spor Salonu'nda oynanan maçta iki takım tribünü de "Kazım Başkan" ve "Kazım Baba" tezahüratlarıyla inledi.

"Eskişehir'de sporun her alanını desteklememiz, Eskişehir'in potansiyelini yükseltmemiz gerekiyor"

Ligde şampiyonluğunu ilan eden Harb-İş ile ikinci olarak tamamlayan Sümer Basket, Basketbol Bölgesel Ligi'nde Eskişehir'i temsil etmeye hak kazandı. Gençlik ve Spor İl Müdürü Hasan Kalın ile birlikte takımlara kupa ve madalya takdim eden Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, "Güzel bir final maçı izledik. Hem şampiyon olan Harb-İşsporu hem de Sümerspor'u yürekten kutluyorum. İki takıma da Bölgesel Lig'de başarılar diliyorum. İki takımımıza da elimizden gelen her türlü desteği vereceğiz. Eskişehir'de sporun her alanını desteklememiz gerekiyor. Eskişehir'in potansiyelini yükseltmemiz; sadece futbolda değil, basketbolda, hentbolda, voleybolda, atletizmde ve tüm spor dallarında daha iyi işler başarmamız gerekiyor. Bu da altyapıları güçlendirerek, amatör sporu kalkındırarak olur" şeklinde konuştu. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, Play-Off Finalinde Taraftarların İlgi Odağı Oldu - Son Dakika

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