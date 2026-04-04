Odunpazarı, Yenimahalle'yi Yendi

Hentbol Kadınlar Süper Lig play-out etabının 7. haftasında Odunpazarı, deplasmanda Yenimahalle Belediyespor'u 38-32 yendi.
Ankara'daki Gazi Mustafa Kemal Atatürk Spor Kompleksi'nde oynanan maçın ilk yarısını konuk ekip, 23-16 önde tamamladı.
İkinci devre skor üstünlüğünü koruyan Odunpazarı, karşılaşmayı 38-32 kazandı.
Bu sonuçla Odunpazarı play-out etabında 6. galibiyetini elde ederken, başkent temsilcisi 7. maçını da kaybetti.
