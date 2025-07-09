Odunpazarıspor Kulübü Atletizmde Büyük Başarılar Elde Etti

Odunpazarıspor Kulübü sporcuları, İzmir ve Eskişehir'de düzenlenen önemli atletizm şampiyonalarında büyük başarılara imza attı.

5-6 Temmuz tarihlerinde İzmir Atatürk Stadyumu'nda gerçekleştirilen Balkan Büyükler Şampiyonası Milli Takım Seçme Yarışlarında, Odunpazarıspor Kulübü'nün yetiştirdiği başarılı atlet Sıla Bayır, Büyük Kadınlar 3000 metre engelli koşuda 1'inci oldu. Bayır, bu başarısıyla hem Avrupa U23 barajını hem de Dünya barajını geçerek büyük bir başarıya imza attı. Sıla Bayır, 16-19 Temmuz tarihlerinde Norveç'te düzenlenecek olan U23 Avrupa Şampiyonası'nda ülkemizi temsil etmeye hak kazandı. Ayrıca, 24 Temmuz'da Yunanistan'da gerçekleştirilecek olan Büyükler Balkan Şampiyonası'nda da aynı branşta Türkiye'yi temsil edecek.

Aynı tarihlerde, Türkiye Atletizm Federasyonu tarafından Eskişehir'de düzenlenen Aycan Önel U14 Türkiye Şampiyonası da genç atletlerin mücadelesine sahne oldu. Türkiye'nin dört bir yanından gelen sporcular, Vali Sami Sönmez Spor Kompleksi'nde iki gün boyunca yarıştı. Organizasyona damga vuran isimlerden biri de Odunpazarıspor'un genç yeteneği Elif Zeynep Kaçan oldu. Kaçan, yarışmalarda Türkiye 2'nciliği elde ederek büyük bir başarıya imza attı. Kaçan, bu başarısı sayesinde Gençlik ve Spor Bakanlığı Sporcu Eğitim Merkezi (SEM) Bursunu almaya da hak kazandı. Odunpazarıspor'un bir diğer genç yıldızı Poyraz Efe Oruç ise yüksek atlamada gösterdiği performansla Türkiye 2'ncisi olmayı başardı.

"Onlarla gurur duyuyoruz"

Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, Odunpazarıspor'un başarılarını yakından takip ettiklerini belirterek, "Kulübümüzün gösterdiği bu başarı bizleri son derece mutlu etti. Onlarla gurur duyuyoruz. Sporun ve sporcunun her zaman yanında olacağız" dedi.

Odunpazarıspor Kulübü Başkanı Salim Alper Kayar da, şampiyonalarda dereceye giren sporcuları tebrik ederek, "Atletlerimizle gurur duyuyoruz. Bu başarılar, kulübümüzün disiplinli çalışmasının birer meyvesidir. Daha büyük başarılar için çalışmaya devam edeceğiz," dedi.

Kayar ayrıca, desteklerinden ötürü Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt'a teşekkür etti. - ESKİŞEHİR