Ofer Yannay, dünyaca ünlü yıldız için deli divane oldu: Umarım Fenerbahçe\'yi değil bizi seçer

NBA ekibi Milwaukee Bucks'in serbest bıraktığı ABD'li oyuncusu Nigel Hayes-Davis'in geleceği merakla bekleniyor.
Fenerbahçe Beko ile geride bıraktığımız sezon EuroLeague'de şampiyonluk yaşayan Nigel Hayes-Davis'e Fenerbahçe Beko, Panathinaikos ve Hapoel Tel Aviv talip oldu. Üç takım da yıldız isim için teklifini yaparak beklemeye geçti.
Nigel Hayes-Davis'e teklif yapan takımlardan biri olan Hapoel Tel Aviv'in Başkanı Ofer Yannay, yıldız isim hakkında konuştu. Yannay, "Nigel Hayes-Davis ile herhangi bir sözleşme imzalanmadı. Bu yanlış bir bilgi. Ancak onun rekabetçi özelliklerine ve teknik niteliklerine sahip bir oyuncu istediğimiz doğru." dedi.
Sözlerine devam eden Yannay, "Nigel Hayes-Davis, şu anda birkaç teklifi değerlendiriyor ve bizimkini seçmesini umuyoruz. Umarım eski takımı Fenerbahçe'yi değil bizi seçer." ifadelerini kullandı.
