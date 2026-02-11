Ofer Yannay, dünyaca ünlü yıldız için deli divane oldu: Umarım Fenerbahçe'yi değil bizi seçer - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Spor

Ofer Yannay, dünyaca ünlü yıldız için deli divane oldu: Umarım Fenerbahçe'yi değil bizi seçer

Ofer Yannay, dünyaca ünlü yıldız için deli divane oldu: Umarım Fenerbahçe\'yi değil bizi seçer
11.02.2026 23:34
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Hapoel Tel Aviv Başkanı Ofer Yannay, Fenerbahçe'nin de gündeminde yer alan Nigel Hayes-Davis'e teklif yaptıklarını ve cevap beklediklerini açıkladı. Ofer Yannay, yaptığı açıklamada ''Nigel Hayes-Davis, şu anda birkaç teklifi değerlendiriyor ve bizimkini seçmesini umuyoruz. Umarım eski takımı Fenerbahçe'yi değil bizi seçer.'' dedi.

NBA ekibi Milwaukee Bucks'in serbest bıraktığı ABD'li oyuncusu Nigel Hayes-Davis'in geleceği merakla bekleniyor.

3 TAKIMDAN TEKLİF YAPILDI

Fenerbahçe Beko ile geride bıraktığımız sezon EuroLeague'de şampiyonluk yaşayan Nigel Hayes-Davis'e Fenerbahçe Beko, Panathinaikos ve Hapoel Tel Aviv talip oldu. Üç takım da yıldız isim için teklifini yaparak beklemeye geçti.

Ofer Yannay, dünyaca ünlü yıldız için deli divane oldu: Umarım Fenerbahçe'yi değil bizi seçer

HAPOEL TEL AVIV'DEN AÇIKLAMA

Nigel Hayes-Davis'e teklif yapan takımlardan biri olan Hapoel Tel Aviv'in Başkanı Ofer Yannay, yıldız isim hakkında konuştu. Yannay, "Nigel Hayes-Davis ile herhangi bir sözleşme imzalanmadı. Bu yanlış bir bilgi. Ancak onun rekabetçi özelliklerine ve teknik niteliklerine sahip bir oyuncu istediğimiz doğru." dedi.

'UMARIM FENERBAHÇE'Yİ DEĞİL BİZİ SEÇER'

Sözlerine devam eden Yannay, "Nigel Hayes-Davis, şu anda birkaç teklifi değerlendiriyor ve bizimkini seçmesini umuyoruz. Umarım eski takımı Fenerbahçe'yi değil bizi seçer." ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe Beko, Hapoel Tel Aviv, Basketbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Ofer Yannay, dünyaca ünlü yıldız için deli divane oldu: Umarım Fenerbahçe'yi değil bizi seçer - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Çete üyesi sanılarak öldürülen madencilerin cesetleri gizli mezarda bulundu Çete üyesi sanılarak öldürülen madencilerin cesetleri gizli mezarda bulundu
Emekli maaşlarına 5 aşamalı model geliyor Sıfır zam alabilirler Emekli maaşlarına 5 aşamalı model geliyor! Sıfır zam alabilirler
Hayatının baharındaydı Nehre düşen gençten 10 gün sonra acı haber geldi Hayatının baharındaydı! Nehre düşen gençten 10 gün sonra acı haber geldi
CHP’de Akın Gürlek alarmı Tüm vekiller “acil“ koduyla Meclis’e çağırıldı CHP'de Akın Gürlek alarmı! Tüm vekiller "acil" koduyla Meclis'e çağırıldı
Menajer Ayşe Barım’ın yargılandığı davada karar günü Menajer Ayşe Barım'ın yargılandığı davada karar günü
Yıllar sonra ortaya çıktı Sahte cesetle gazetecileri kandırmışlar Yıllar sonra ortaya çıktı! Sahte cesetle gazetecileri kandırmışlar

22:33
Trump’tan açıklama geldi Netanyahu Beyaz Saray’dan eli boş dönüyor
Trump'tan açıklama geldi! Netanyahu Beyaz Saray'dan eli boş dönüyor
22:33
Melih Gökçek’ten TBMM’deki arbede sonrası Mahmut Tanal paylaşımı: Sonuç bu olur
Melih Gökçek'ten TBMM'deki arbede sonrası Mahmut Tanal paylaşımı: Sonuç bu olur
22:25
ABD’de Epstein’in Ohio Eyalet Üniversitesinden jinekoloğa 3 ayda bir 25 bin dolar ödediği ortaya çıktı
ABD'de Epstein'in Ohio Eyalet Üniversitesinden jinekoloğa 3 ayda bir 25 bin dolar ödediği ortaya çıktı
21:23
Kayserispor’da Onugkha ile ipler koptu Kadro dışı kaldı, sosyal medya hesaplarını takipten çıktı
Kayserispor'da Onugkha ile ipler koptu! Kadro dışı kaldı, sosyal medya hesaplarını takipten çıktı
21:20
Dışişleri Sözcüsü Keçeli: Bakanımızın ifadelerinin Irak’ın iç işlerine karışıldığı iddiasıyla çarpıtılmasını reddediyoruz
Dışişleri Sözcüsü Keçeli: Bakanımızın ifadelerinin Irak'ın iç işlerine karışıldığı iddiasıyla çarpıtılmasını reddediyoruz
21:19
Osmaniye’de sağanak yollar göle döndü, araçlar mahsur kaldı
Osmaniye'de sağanak; yollar göle döndü, araçlar mahsur kaldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.02.2026 23:39:46. #7.11#
SON DAKİKA: Ofer Yannay, dünyaca ünlü yıldız için deli divane oldu: Umarım Fenerbahçe'yi değil bizi seçer - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.