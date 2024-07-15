Off-Road yarışlarında devrilen araç yarışlara veda etti - Son Dakika
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Spor

Off-Road yarışlarında devrilen araç yarışlara veda etti

Artvin'in Murgul ilçesinde düzenlenen Karadeniz Off-Road Kupası yarışlarında zorlu parkurda devrilen araç yarışlara veda etti, kaza anı kameraya yansıdı.

15.07.2024 23:15
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- Off-Road yarışlarında devrilen araç yarışlara veda etti

ARTVİN - Artvin'in Murgul ilçesinde düzenlenen Karadeniz Off-Road Kupası yarışlarında zorlu parkurda devrilen araç yarışlara veda etti, kaza anı kameraya yansıdı.

Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu tarafından organize edilen ve Murgul Off-Road Spor Kulübü'nün düzenlediği Karadeniz Off-Road Kupası'nın ikinci yarışı, Murgul'un Damar Köyü'nde gerçekleşti. Murgul Kaymakamlığı ve Murgul Belediyesi katkılarıyla düzenlenen yarışlara, Artvin, Ordu, Trabzon, Samsun, Iğdır, Sakarya ve Rize'den toplam 22 araç ve 44 sporcu katıldı. Özel donanımlı araçlar, 15 kapıdan oluşan toplam 24 kilometrelik parkurda en iyi süreyi elde edebilmek için mücadele etti.

Zorlu parkurda araçları arızalanan bazı sporcular, bitiş çizgisine ulaşamadan yarışmayı terk etmek zorunda kaldı. Bazı sporcular ise araçlarının hasar almasına rağmen yarışı tamamlamaya çalıştı. Yarışların S4 kategorisinde, 414 numaralı araç pilotu Muhammet Ali Yılmazer ve co-pilot Hüseyin Fevzioğlu, içi su dolu çukur etabına gelince araçları devrildi. Çevredekilerin yardımıyla pilotlar araçtan çıkartıldı. İki pilot da kazadan yara almazken, o anlar saniye saniye kameraya yansıdı.

Kaynak: İHA

Karadeniz, Murgul, Artvin, Spor, Güncel, Son Dakika

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