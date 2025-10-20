Ofsayt mı değil mi? Ünlü yorumcular ülkeyi ikiye bölen pozisyonda hemfikir oldu - Son Dakika
Ofsayt mı değil mi? Ünlü yorumcular ülkeyi ikiye bölen pozisyonda hemfikir oldu

Ofsayt mı değil mi? Ünlü yorumcular ülkeyi ikiye bölen pozisyonda hemfikir oldu
20.10.2025 08:18
Fenerbahçe, Fatih Karagümrük'ü 2-1 yendi ancak maçın önüne geçen penaltı kararı ve iptal edilen goller büyük tartışma yarattı. Yayıncı kuruluşta yayınlanan 'Trio' programında eski hakemler Deniz Çoban, Bülent Yıldırım ve Bahattin Duran, tartışmalı pozisyonları değerlendirdi. Karagümrük'ün iptal edilen golü hakkında hemfikir olan yorumcular, pozisyonun net ofsayt olduğu konusunda görüş belirttiler.

Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Fenerbahçe, sahasında Fatih Karagümrük'ü 2-1 mağlup etti. Sarı-lacivertlilere galibiyeti getiren goller Anderson Talisca ve Marco Asensio'dan geldi. Ancak karşılaşmada verilen penaltı kararı ve iptal edilen goller, maçın önüne geçti.

Mücadelenin ardından yayıncı kuruluştaki Trio programında eski hakemler Deniz Çoban, Bahattin Duran ve Bülent Yıldırım karşılaşmadaki tartışmalı pozisyonları yorumladı.

KARAGÜMRÜK'ÜN ATTIĞI GOL OFSAYT MI?

Bahattin Duran: Animasyon ile gördük. Sahada verilen karar doğru. Sondan ikinci savunma oyuncusu En-Nesyri, Atakan'da rakip kale çizgisine daha yakın. Pozisyon ofsayt.

Bülent Yıldırım: Bu pozisyon net ofsayt. Çünkü burada bir numaralı oyuncu En Nesyri ve arkadaki oyuncu Oosterwolde dışında 3 tane Karagümrüklü oyuncu var. Net şekilde Atakan ofsayt pozisyonunda gol iptali doğru.

Deniz Çoban: Eleştirdik ama burada yardımcı hakemin hakkını vermek lazım.

Fatih Karagümrük, Bülent Yıldırım, Deniz Çoban, Fenerbahçe, Spor

Son Dakika Spor Ofsayt mı değil mi? Ünlü yorumcular ülkeyi ikiye bölen pozisyonda hemfikir oldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (12)

  • 340856:
    daha iyi daha iyi ahh ile gelen vah ile gider. o yüzden 2 yakaları bir araya gelmiyor. HakBahçe.... 183 12 Yanıtla
  • Bilişim Hurda:
    Fenerbahçenin son 18 lig maçında ya penaltı kullanmoş yada rakibi kırmızı kart görmüş. lig sonuncudu karşısısında o kadar zorlandi ki hem penaltı hem kırmızı kart jokerini kullandı 128 31 Yanıtla
    Apple User:
    peki Galatasaray maçlarında neler olmuş hurdacı?? 30 28
  • Sadik Kalbisen:
    trio ‘yu fenerliler dışında başka kimse izlemiyor zaten Fenerbahçe nin yalakaları . araştırın fenerin aleyhine bir yorumları yoktur ( sonucu etkilememişse göstermelik olarak aleyhte yorum yapıyorlar. )……ŞAKLABANLAR…….. 90 13 Yanıtla
  • HÜSEYİN DALCI:
    Boşuna çırpınmayın yalakalar ,bu fenevi bu sene kimse 2.dahi yapamaz. 46 12 Yanıtla
  • uğur aksakallı:
    TRİO HAKEMLERİ NE DİYECEKTİKİ BAŞKA?BU POZİSYON FENER İN İPTAL EDİLENİ OLSA BAK BAKALIM NET OFSAYT OLMUYORDU.Bİ TRİO BİRDE MUSTAFA ÇULCU VE YANCISI REHA KAPSALA SORUN FENER POZİSYONLARINI !! 44 3 Yanıtla
    • Tüm yorumlar için tıklayınız
    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
SON DAKİKA: Ofsayt mı değil mi? Ünlü yorumcular ülkeyi ikiye bölen pozisyonda hemfikir oldu - Son Dakika
