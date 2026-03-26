Oğlu için söylediklerine tepki yağıyor

Barcelona'nın genç yıldızı Lamine Yamal hakkında konuşan babası Munir Nasraoui, oğlunun henüz gerçek potansiyelini sahaya yansıtmadığını söyledi.

"YÜZDE 20'SİNİ BİLE GÖSTERMEDİ"

Genç futbolcunun performansına dikkat çeken Nasraoui, "Lamine henüz futbol kalitesinin yüzde 20'sini bile göstermedi. Bunu unutmayın" ifadelerini kullandı.

"KİMSEYLE KIYASLAMAM"

Nasraoui'nin, "Onu kimseyle karşılaştırmıyorum. Sadece kendisiyle kıyaslarım. Tüm futbolculara saygı duyuyorum" sözleri ise futbol kamuoyunda tartışma yarattı.