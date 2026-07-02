Öğrenciler Sultandağı Gençlik Kampı'nda buluştu - Son Dakika
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Öğrenciler Sultandağı Gençlik Kampı'nda buluştu

Öğrenciler Sultandağı Gençlik Kampı\'nda buluştu
02.07.2026 12:24
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Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından düzenlenen Ulusal Kamp Dönemi'nin ilk etabı kapsamında, 16-17 yaş grubundaki kız öğrenciler Afyonkarahisar Sultandağı Gençlik Kampı'nda misafir ediliyor.

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından düzenlenen Ulusal Kamp Dönemi'nin ilk etabı kapsamında, 16-17 yaş grubundaki kız öğrenciler Afyonkarahisar Sultandağı Gençlik Kampı'nda misafir ediliyor.

Beş gece altı gün sürecek kamp programında gençler, tüm etkinliklerden ücretsiz olarak faydalanacak. Kampa Ankara, Kahramanmaraş, Gaziantep, Kocaeli, Adana, Balıkesir, Çanakkale, Karabük ve Kastamonu illerinden toplam 219 öğrenci, 11 lider katılıyor.

Kamp programında bisiklet sürüşü, paintball, okçuluk, yüzme, yaşam becerileri eğitimi, AFAD çadır eğitimi, tırmanma parkuru, otağ çadırı etkinlikleri, masa tenisi, ebru, hat sanatı, manevi istasyonlar, halk oyunları, akıl ve zeka oyunları, doğa yürüyüşü, sinema etkinliği, zipline, basketbol, voleybol, balon futbolu ile çeşitli sportif ve kültürel faaliyetler yer alıyor.

Program çerçevesinde katılımcılar, Afyonkarahisar'ın tarihi ve kültürel değerlerini yakından tanıma fırsatı da bulacak. Bu çerçevede Ayazini Frig Vadisi, İstiklal Tanıtım Merkezi ve Panoraması, Ulu Cami, Afyonkarahisar Müzesi, Şehitlik, tarihi camiler ile Millet Hamamı'na gezi düzenlenecek.

2026 yılı kamp programı çerçevesinde Sultandağı Gençlik Kampı'nda 12'si ulusal olmak üzere toplam 23 kamp dönemi gerçekleştirilecek. Bu dönemlerde yaklaşık 5 bin gencin kamp tesislerinde misafir edilmesi planlanıyor. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Öğrenciler Sultandağı Gençlik Kampı'nda buluştu - Son Dakika

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