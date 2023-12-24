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Öğrencilerden Sakaryaspor'a destek

Marmara derbisi olarak nitelendirilen ve Sakaryaspor'un 3-1'lik galibiyetiyle biten Kocaelispor maçı öncesinde öğrenciler, yeşil-siyahlı takımın soyunma odasına girerek futbolculara destek mesajları bıraktı. Ayrıca bir öğrenci Tuncay Şanlı diğer öğrenciler de futbolcu taklidi yaparak oluşturdukları koreografiyle yüzleri gülümsetti.

Öğrencilerden Sakaryaspor\'a destek
24.12.2023 - 17:09,
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Marmara derbisi olarak nitelendirilen ve Sakaryaspor'un 3-1'lik galibiyetiyle biten Kocaelispor maçı öncesinde öğrenciler, yeşil-siyahlı takımın soyunma odasına girerek futbolculara destek mesajları bıraktı. Ayrıca bir öğrenci Tuncay Şanlı diğer öğrenciler de futbolcu taklidi yaparak oluşturdukları koreografiyle yüzleri gülümsetti.

Marmara derbisi olarak nitelendirilen ve Sakaryaspor'un 3-1'lik galibiyetiyle neticelendirilen Kocaelispor maçı öncesinde öğrenciler, Sakaryaspor'un soyunma odasına girerek futbolculara destek mesajları bıraktı. Sakaryaspor'un Sakarya Valiliği, Sakarya Büyükşehir Belediyesi ve Sakarya İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile birlikte yürüttüğü 'Nehrin Çocukları Takımıyla Kenetleniyor' projesi çerçevesinde 'Derdimin ilacı sen', 'Öyle bir sevgi ki bu tarif edilmez', 'Matematik yalan söylemez 54 büyüktür 41' gibi pankartları odanın her köşesine astı. Ayrıca bir öğrenci Tuncay Şanlı diğer öğrencilerde futbolcu taklidi yaparak oluşturdukları koreografiyle yüzleri gülümsetti. Şanlı'nın Motivasyon konuşmasını gerçekleştiren öğrenci, "Şuan önümüzde çok büyük bir maç var Kocaeli maçı, derbi tarihinin belki de en büyük maçı olacak. eğer bu maçı alırsak tarihimizde büyük bir farkındalık oluşturacağız. Futbolcularımıza bir mesaj vermek istiyoruz; Nehrin çocukları olsun, Tatangalar olsun her zaman yanınızdayız. Tribünde sizi yalnız bırakmayacağız ve bu maçı alacağız" dedi. - SAKARYA

Kaynak: İHA
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