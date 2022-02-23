Öğrencilerin kayak heyecanı - Son Dakika
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Öğrencilerin kayak heyecanı

23.02.2022 13:56
Öğrencilerin kayak heyecanı

Bitlis'in Güroymak Belediyesi öncülüğünde yürütülen 'Çocuklar Mutlu Olsun' projesi kapsamında öğrenciler kayak sporuyla tanışıyor.

Bitlis'in Güroymak Belediyesi öncülüğünde yürütülen 'Çocuklar Mutlu Olsun' projesi kapsamında öğrenciler kayak sporuyla tanışıyor.

Güroymak Belediyesi ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yürütülen 'Çocuklar Mutlu Olsun' projesi kapsamında ilk etapta 4. sınıfta eğitim gören yüzlerce öğrencinin kayak sporuyla tanışması hedefleniyor. Güroymak Belediyesi ve Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından sporu tabana yaymak ve çocukları spor yapmaya teşvik etmek misyonuyla hazırlanan 'Çocuklar Mutlu Olsun' projesi kapsamında kayak yapan öğrenciler renkli görüntülere sahne oldu. İlk gruptaki onlarca öğrenci, El Aman Kayak Merkezinde karın tadını çıkararak, eğlenceli bir gün geçirmenin keyfini yaşadı.

Güroymak Belediyesinden yapılan açıklamada, proje kapsamında ilk etapta 4. sınıfta okuyan öğrencilerin kayak merkezine götürüldüğü belirtilerek, "Öğle yemeğinin de verildiği etkinliklerde öğrencilerimizin neşeli halleri, kar ve kışı sefaya dönüştüren eğlenceleri görülmeye değerdi. Yeme-içme, taşıma, kar kızağı ve pist kiralama gibi tüm masrafları karşılayan Güroymak Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekilimiz Ramazan Cankaloğlu'na şükranlarımızı sunar, sevgili öğrencilerimize ve öğretmenlerimize iyi eğlenceler dileriz" denildi - BİTLİS

Öğrencilerin kayak heyecanı
Öğrencilerin kayak heyecanı
Öğrencilerin kayak heyecanı
Öğrencilerin kayak heyecanı
Öğrencilerin kayak heyecanı

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Güroymak, Hisarcık, Bitlis, Kayak, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Öğrencilerin kayak heyecanı - Son Dakika


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