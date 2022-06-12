Öğretmen ve öğrenciler, Munzur Nehri'nde rafting heyecanı yaşadı - Son Dakika
Üye Girişi

Öğretmen ve öğrenciler, Munzur Nehri'nde rafting heyecanı yaşadı

12.06.2022 13:31
Öğretmen ve öğrenciler, Munzur Nehri'nde rafting heyecanı yaşadı

Elazığ'dan gelen bir grup öğretmen ve öğrenci Tunceli'nin doğal güzelliklerini gördükten sonra Munzur Nehri'nde rafting yapmanın heyecanını yaşadı.

Elazığ'dan gelen bir grup öğretmen ve öğrenci Tunceli'nin doğal güzelliklerini gördükten sonra Munzur Nehri'nde rafting yapmanın heyecanını yaşadı.

Elazığ Kaya Karakaya Fen Lisesi öğretmen ve öğrencileri, yıl sonu etkinlikleri çerçevesinde Tunceli'nin doğal güzelliklerini gördükten sonra Munzur Nehri'nde rafting yaptı. Tunceli-Ovacık karayolu Dedeağaç Köyü mevkiinde başlayan ve Ana Fatma mevkiinde sona eren etkinliğe katılan öğretmen ve öğrenciler, ilk kez rafting yapmanın heyecanını yaşadı.

Etkinliğe ilişkin bilgi veren Okul Müdürü Yadin Çelik, "Uzun bir ders yılı sonrası öğrencilerimiz bir doğa gezisi çerçevesinde rafting etkinliğine katılıyor. Toplamda 41 öğrencimiz ve 10 öğretmenimiz var. Öğrencilerimiz ilk defa böyle bir etkinliğe katılıyor. Oldukça heyecanlı ve meraklılar. Onlar adına çok güzel bir faaliyet. Bu faaliyeti tertipleyen arkadaşlarıma teşekkür ediyorum" dedi.

Okulun beden eğitimi öğretmeni Metin Karışan da, "Biz öğrencilerimizi her yönden güçlü bireyler olarak yetiştirmenin yanında sosyal, kültürel ve sportif aktivitelerle de destekliyoruz. Bu noktada milli eğitim müdürlüğümüze, okul idarecilerimize teşekkür ediyoruz. Öğrencilerimizle farklı bir etkinlik yapmak istedik. Elazığ'dan öğrencilerimiz aldık önce Munzur Gözeleri'ne gidip orada kahvaltı yaptık. Çok güzel bir gezi oldu. Öğrencilerimiz hayran kaldı. Şimdi de rafting yapacaklar" diye konuştu.

Öğrencilerden Ömer Yıldız, "İlk defa yaptım. Çok heyecanlıydı. Biraz ıslandık ancak bayağı zevkliydi" ifadelerini kullanırken, öğretmen Mehmet Yıldırım da, "Heyecanlıydı zaman zaman durgun geçti. Çok korkulacak bir şey olarak görmüyorum. Dalgalar olduğu zaman ıslandık. Zevkliydi bence" cümlelerine yer verdi. - TUNCELİ

YORUMLAR
500
Kırklareli Üniversitesinde 4 bin 772 öğrenci mezuniyet heyecanı yaşadı Kırklareli Üniversitesinde 4 bin 772 öğrenci mezuniyet heyecanı yaşadı Munzur Üniversitesi'nde mezuniyet töreni heyecanı Munzur Üniversitesi'nde mezuniyet töreni heyecanı
Kaynak: İHA

Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Öğretmen ve öğrenciler, Munzur Nehri'nde rafting heyecanı yaşadı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
13:28 Oyuncu Ece Özdikici'nin fotoğrafları sosyal medyayı salladı! Pozlarını "Havalı fotoğraflarım çekildi" diyerek paylaştı
13:21 Beşiktaş'ın genç yeteneklerine teklif yağıyor! Rıdvan'dan sonra Ersin'e de Avrupa'dan talip çıktı
13:17 İtalya'da yaşanan helikopter kazasında hayatını kaybeden 4 Türk vatandaşının son anları ortaya çıktı
20:05 Galatasaray'da Burak Elmas'ın oyu geçersiz sayıldı
19:53 Ankara'da yaşanan sel felaketi nedeniyle hayatını kaybeden kişinin kimliği tespit edildi
19:35 Restorasyon paylaşımı tepki çekmişti! Muğla Büyükşehir Belediyesi'nden konuyla ilgili açıklama geldi: Proje 2015 yılında ödül aldı
19:22 Ankara'da yaşanan sel felaketinde 1 kişinin cansız bedenine ulaşıldı
18:56 Real Madrid'e veda eden Marcelo'nın ilgisini Türkiye çekti
17:49 Her gün tablet mağazasına gidip defterine bir şeyler yazan çocuğun hikayesi duygulandırdı
17:48 Robot yardımcı hakemler, Katar'da düzenlenecek Dünya Kupası'nda yeşil sahaya inecek
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.06.2022 13:34:59. #1.12#
SON DAKİKA: Öğretmen ve öğrenciler, Munzur Nehri'nde rafting heyecanı yaşadı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement