Ogün Bayrak'ın Sözleşmesi 2 Yıl Uzatıldı

22.08.2025 10:59
Göztepe, sağ kanat oyuncusu Ogün Bayrak'ın sözleşmesini 2 yıl uzattı. İyileşme süreci sürüyor.

SÜPER Lig'deki Ege temsilcisi Göztepe'de üçüncü sezonuna giren sağ kanat oyuncusu Ogün Bayrak, 2026'da bitecek sözleşmesini 2 yıllığına uzattı. Sportif Direktör Ivan Mance'yle bir araya gelerek imza atan 27 yaşındaki tecrübeli futbolcu sezon öncesi Slovenya kampında omzundan sakatlanıp ameliyat olduğu için ligde ilk iki maçta forma giyememişti. Ivan Mance, yeni sözleşmeyle ilgili, "Ogün ile sözleşmemizi uzatmaktan mutluluk duyuyoruz. Süper Lig'e yükselişimizde ve geride bıraktığımız sezonda önemli rol oynayan oyuncularımızdan biri oldu. Her antrenmanda ve her maçta yüzde yüzünü ortaya koyan, her zaman takımı kendisinin önüne koyan isimlerden biri. Son iki sezonda bizimle birlikte büyüdü ve gelişti. Şimdi ise onun iyileşmesini sabırla bekliyoruz çünkü iyileştiğinde Göztepe ile birlikte gelişimini sürdürmeye devam edecek" açıklamasını yaptı.

Kaynak: DHA

