Oğuz Aydın attığı golle Fenerbahçe tarihine geçti - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Oğuz Aydın attığı golle Fenerbahçe tarihine geçti

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Oğuz Aydın attığı golle Fenerbahçe tarihine geçti
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Fenerbahçe'de Oğuz Aydın, Slavia Prag ile oynanan mücadelenin 4. dakikasında attığı golle tarihe geçerek Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi tarihinde en erken gol atan oyuncusu oldu.

UEFA Şampiyonlar Ligi’nin 3. haftasında Slavia Prag’ı konuk eden Fenerbahçe’de Oğuz Aydın, mücadelenin henüz başlarında kaydettiği golle kulüp tarihine adını yazdırdı.

AVRUPA'DAKİ İLK GOLÜ

Karşılaşmanın 4. dakikasında ağları havalandırarak sarı-lacivertlileri öne geçiren genç futbolcu, Avrupa kupalarındaki ilk gol sevincini yaşadı. 

Oğuz Aydın attığı golle Fenerbahçe tarihine geçti

ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDEKİ EN ERKEN GOL

Bu erken golle birlikte Oğuz Aydın, Fenerbahçe’nin Şampiyonlar Ligi organizasyonundaki en erken golünü atarak maça damgasını vurdu. Son haftalarda yükselen performansıyla dikkat çeken milli yıldız, tarihi bir ana imza atmış oldu.

Oğuz Aydın attığı golle Fenerbahçe tarihine geçti
Fenerbahçe 2 farklı öne geçtiği maçta 90. dakikada yıkıldıFenerbahçe 2 farklı öne geçtiği maçta 90. dakikada yıkıldı Fenerbahçe'de Ake oyuna devam edemediFenerbahçe'de Ake oyuna devam edemedi İsmail Kartal, ''Herkes görecek'' diyerek ilk 11'deki yeniliği açıkladıİsmail Kartal, ''Herkes görecek'' diyerek ilk 11'deki yeniliği açıkladı Slavia Prag taraftarından çirkin hareketSlavia Prag taraftarından çirkin hareket İsmail Kartal, Prag'ı yıkacak 11'i belirlediİsmail Kartal, Prag'ı yıkacak 11'i belirledi
UEFA Şampiyonlar LigiSlavia PragOğuz AydınFenerbahçeFutbolSporSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Karadan ulaşılamayan yaralı Ukraynalı asker cepheden dronla kurtarıldı Karadan ulaşılamayan yaralı Ukraynalı asker cepheden dronla kurtarıldı
Bilirkişi incelemesi tamamlandı: Sarıgül’ün İmamoğlu hakkında ses kaydı iddiası Bilirkişi incelemesi tamamlandı: Sarıgül'ün İmamoğlu hakkında ses kaydı iddiası
Sergen Yalçın’dan ilk icraat Montella’nın kovduğu ismi geri getiriyor Sergen Yalçın'dan ilk icraat! Montella'nın kovduğu ismi geri getiriyor
Doğu Libya’daki meclis boykotu kaldırdı, Türkiye ile 2019’daki deniz muhtırasını onayladı Doğu Libya'daki meclis boykotu kaldırdı, Türkiye ile 2019'daki deniz muhtırasını onayladı
Sarıgül ailesi tutuklandı, akıllara Deniz Baykal’ın o sözleri geldi Sarıgül ailesi tutuklandı, akıllara Deniz Baykal’ın o sözleri geldi
Galatasaray’da sakatlığı süren Leao İstanbul’da kaldı, Singo Lille kafilesine girdi Galatasaray'da sakatlığı süren Leao İstanbul'da kaldı, Singo Lille kafilesine girdi
21:36
Fenerbahçe 2 farklı öne geçtiği maçta 90. dakikada yıkıldı
Fenerbahçe 2 farklı öne geçtiği maçta 90. dakikada yıkıldı
21:03
Libya, Türkiye ile deniz yetki alanları anlaşmasını onaylamasına Yunanistan’dan sert tepki
Libya, Türkiye ile deniz yetki alanları anlaşmasını onaylamasına Yunanistan'dan sert tepki
20:56
Baba ve oğlunun av tüfeğiyle öldürülmesinde sır perdesi aralandı Yasak ilişki iddiası
Baba ve oğlunun av tüfeğiyle öldürülmesinde sır perdesi aralandı! Yasak ilişki iddiası
20:31
İşte Mekke Ortak Savunma Anlaşması’nın maddeleri
İşte Mekke Ortak Savunma Anlaşması'nın maddeleri
19:20
Fransa cumartesi gününe hazırlanıyor Ordu sokağa inecek
Fransa cumartesi gününe hazırlanıyor! Ordu sokağa inecek
18:55
Tanju Özcan’a 7 yıl hapis cezası
Tanju Özcan'a 7 yıl hapis cezası
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.10.2026 21:50:35. #.0.2#
SON DAKİKA: Oğuz Aydın attığı golle Fenerbahçe tarihine geçti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei