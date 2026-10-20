Oğuz Aydın attığı golle Fenerbahçe tarihine geçti

UEFA Şampiyonlar Ligi’nin 3. haftasında Slavia Prag’ı konuk eden Fenerbahçe’de Oğuz Aydın, mücadelenin henüz başlarında kaydettiği golle kulüp tarihine adını yazdırdı.

AVRUPA'DAKİ İLK GOLÜ

Karşılaşmanın 4. dakikasında ağları havalandırarak sarı-lacivertlileri öne geçiren genç futbolcu, Avrupa kupalarındaki ilk gol sevincini yaşadı.

ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDEKİ EN ERKEN GOL

Bu erken golle birlikte Oğuz Aydın, Fenerbahçe’nin Şampiyonlar Ligi organizasyonundaki en erken golünü atarak maça damgasını vurdu. Son haftalarda yükselen performansıyla dikkat çeken milli yıldız, tarihi bir ana imza atmış oldu.