Oğuz Gürbulak Çorum'a Transfer Oluyor

1'inci Lig'de 2025-2026 sezonunun hazırlıklarına başlayan Manisa Futbol Kulübü'nde sözleşmesi biten Oğuz Gürbulak vedaya hazırlanıyor. 32 yaşındaki orta saha oyuncusunun aynı ligde mücadele eden Çorum Futbol Kulübü ile anlaşma sağladığı ve resmi imzanın bu hafta gerçekleşeceği kaydedildi. Son 2 senedir Manisa FK formasını terleten Oğuz, geçen sezon 35 lig maçında görev aldı. Toplam 2860 dakika sahada kalan deneyimli oyuncu, 6 gol atıp 7 asist yaptı.