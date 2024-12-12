Oğuzhan Akgün Süper Lig'in Radarında - Son Dakika
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Oğuzhan Akgün Süper Lig'in Radarında

Oğuzhan Akgün Süper Lig\'in Radarında

Nazillispor'un Oğuzhan Akgün'ü, Süper Lig ekiplerinin ilgi odağı oldu. Performansı dikkat çekiyor.

12.12.2024 16:50
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Nazillispor'un sağ kanat oyuncusu Oğuzhan Akgün'ün, birçok Süper Lig ekibinin radarına girdiği öğrenildi.

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta kümede kalma mücadelesi veren Nazillispor'un formda futbolcusu Oğuzhan Akgün, gösterdiği performansla dikkat çekti. Sezon başında Sarıyer'den transfer edilen 23 yaşındaki sağ kanat oyuncusunun, birçok Süper Lig ekibinin radarına girdiği de öğrenildi. Bu sezon siyah-beyazlı formayla takımına 4 gol, 3 asistlik katkı sağlayan Akgün, kritik puanlar kazanılmasında önemli rol oynadı.

Bu hafta sonu Nazillispor'un, Karaman FK ile oynayacağı karşılaşmayı Sivasspor, Alanyaspor ve 1. Lig temsilcisi Kocaelispor'un scout ekiplerinin de tribünden izleyeceği bildirildi. - AYDIN

Kaynak: İHA

Oğuzhan Akgün, Karaman, 3-sayfa, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Oğuzhan Akgün Süper Lig'in Radarında - Son Dakika

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